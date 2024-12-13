輕忽這數值可能送命 每天做一件事避免心血管急症發作

衛福部國健署統計，國人18歲以上罹患高血壓人數約529萬人，盛行率達26.8%。台灣高血壓學會教育委員會主委、北榮內科部心臟內科主治醫師鄭浩民表示，過去民眾對於高血壓不自覺或輕忽高血壓嚴重性，常發生急性的心血管併發症，像是心肌梗塞、中風等，如今高血壓造成的風險轉變為慢性病，像是心衰竭、腎衰竭等重要器官失能以及失智症等，無論是急症或慢性病，高血壓都是造成死亡人數最多的危險因子，「可惜很多中年人沒有控制血壓的自覺，導致太晚介入治療，對身體造成重大傷害。」

預防高血壓首先要提高自覺 只要認真控制就有機會逆轉

控制血壓有三率，自覺率、治療率、控制率，第一步就是自覺。鄭浩民醫師說明 : 目前國內的自覺率大約6成，表現優於全球平均的4成，但還是有進步空間，近期總統賴清德「健康台灣深耕計畫」提出888三高防治計畫，透過健保系統找出8成有慢性病的20歲以上民眾，其中8成必須做疾病管理與生活習慣諮詢，預計有8成得到改善。而要避免因血壓問題造成的疾病風險，民眾首先要清楚自身的血壓數值。

一名四十多歲的男性，有三高問題以及糖尿病，求診時了解到高血壓的風險後，在鄭浩民協助下，認真執行「高血壓生活型態調整-SABCDE原則」，九個多月減重近20公斤，血壓血脂血糖全部達標，原本稍微活動就氣喘吁吁，不但變健康還成為型男，至今維持快五年。

鄭浩民強調，只要提高健康意識，三高病患變成健康型男的例子不在少數。然而，初期高血壓沒有明顯症狀，除非上升到一定程度才會有感，鄭浩民說，通常高血壓病患會感到頭暈，有些人覺得後腦杓會痛，或是感到心臟比較費力、稍微運動就喘，但高血壓常被說是無聲無息的沉默殺手，許多人完全沒有察覺症狀，所以，最好的預防就是定期測量血壓，若收縮壓超過120 mmHg應留意血壓值變化，而測量血壓超過130/80 mmHg則需諮詢醫療人員。

過去曾有年紀愈大、血壓本來就會愈高的說法，他強調此為謬誤觀念，年紀不是血壓變高的理由，任何年紀的血壓標準值都相同。

冬季好發心血管疾病 時時測量自己血壓數值更形重要

最近氣溫降低，鄭浩民提醒，許多心臟科醫師都觀察到，冬天病患特別多，「尤其寒流期間，急診和加護病房多數都是心臟科的病人。」主要原因是氣溫下降造成血管收縮使得血壓上升，同時天氣冷民眾進補，吃進很多高鹽飲食也會導致血壓上升，此外，冬天下雨也會減少外出運動的機會，長期下來導致風險升高，尤其本來就有高血壓的民眾更需格外留意，除了遵照醫囑按時服藥，別忘了在家進行自我血壓管理，降低健康風險。

以數位工具在家輕鬆控血壓

為了守護國人的心血管健康，國健署推動建置血壓管理網絡計畫，由WaCare和台灣高血壓學會共同執行，民眾只需透過WaCare APP加入「高血壓防治網」，並且以「722原則」進行血壓量測、上傳血壓照片，就能每日收到量血壓提醒，以及客製化的健康建議。722原則就是連續7天量測、每天起床和睡前各量1次，每次量2遍，取其平均值，量測間隔應至少1分鐘。

鄭浩民表示，過去民眾記錄血壓可能使用紙本，但現在運用數位平台記錄血壓變化相當便利，WaCare APP不僅提供衛教知識，最重要的是每天自動提醒，不需擔心忘記量血壓或遺漏紀錄，如果血壓數值會異常，還能連結就醫資訊。