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環狀線復駛獎勵搭乘 送650張超級好友卡TPASS

中央社／ 新北13日電

新北環狀線全線復駛，新北捷運公司與新北市交通局合推紀念「超級好友卡」TPASS基北北桃都會通票卡，持TPASS搭乘環狀線有機會直接獲獎及抽獎，紀念卡內有新台幣1200元，限量650張。

新北捷運環狀線因0403地震造成鋼箱梁位移，經提前搶修完成並測試安全後，昨天中午12時全線復駛。

新北大眾捷運股份有限公司今天發新聞稿指出，特製版「超級好友卡」，卡面設計以環狀線列車車身塗裝為設計靈感，除了呈現人與人間、站點與站點間的聯繫，也組合成英文的感謝縮寫「THX（Thanks）」，感謝長期支持環狀線的旅客。

新北捷運公司說明，這次活動有「老友回饋獎」、「好友感謝獎」及「通車紀念獎」，「老友回饋獎」是從4月3日震災後起到12月11日復駛前，持TPASS基北北桃都會通搭乘環狀線，且旅次起訖點皆在環狀線內累計出站次數前50名即可獲贈「超級好友卡」。

「好友感謝獎」分三階段進行，持TPASS基北北桃都會通搭乘環狀線，且旅次起訖點皆在環狀線內（不含同站進出），各階段累計出站次數前50名即可獲贈。第一階段從今年12月12日到明年1月11日，第二階段從明年1月12日到2月11日，第三階段從明年2月12日到3月11日。

「通車紀念獎」也分三階段進行，持TPASS基北北桃都會通搭乘環狀線，有進站或出站紀錄（不含同站進出），就享有抽獎資格，每階段將抽出150位幸運兒。第一階段從今年12月12日到明年1月11日，第二階段從明年1月12日到2月11日，第三階段從明年2月12日到3月11日；抽獎方式將透過電腦程式亂數隨機抽獎，抽獎過程皆錄影留存。

新北捷運公司說，「老友回饋獎」獲獎卡號將在12月25日前公布；「好友感謝獎」與「通車紀念獎」獲獎卡號，第一階段在明年1月25日前公布、第二階段在明年2月25日前公布，第三階段則在明年3月25日前公布。獲獎卡號將公布在新北捷運公司環狀線全線各車站、官方網站及官方粉絲專頁；獲獎者可到環狀線各車站旅客詢問處領獎，領獎期限到明年9月30日止。

TPASS 捷運環狀線 新北捷運

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