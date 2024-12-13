迎接馬拉松運博會 全越運動Betery新品出擊

全台最盛大的馬拉松賽事「2024台北馬拉松」即將於本週登場，崇越科技（5434）旗下新創運動營養品牌Betery將在12月12日至14日於台北花博爭艷館參展「馬拉松運動博覽會」，推出馬拉松賽事包、新配方能量果膠，不僅幫助運動員在長時間鍛鍊或賽事中，保持充沛精力，也帶給民眾運動生活更優質的新選擇。

本次盛會中嶄新亮相的新品能量果膠PRO，每包特別添加500mg麩醯胺酸，幫助維持消化道機能，清爽不甜膩的風味，讓補給更舒適。歷時一年打造的超凍感膠質口感，Q彈中帶軟嫩，質地更利於運動中食用，讓補給一路順暢!加入天然甜菜根萃取粉、來自海洋深層水的鎂作為營養輔助，延續運動表現、更能幫助全身正常運作。

全新升級的乳清蛋白在本次大會中也能看到!保有最完整的活性成分，完全不使用人工香料和人工色素，確保高品質且無負擔。在原有配方中加入維生素D及專利維生素K2，更可以增進鈣吸收與促進骨質的鈣化。嚴選台灣在地芝麻，搭配德國百年大廠Müller乳清蛋白，入口都是營養與美味的結合。

Betery今年邀請台灣鐵人三項職業選手「鐵人王者」張團畯及許瑨庭擔任品牌大使一日店長。做為頂尖的鐵人三項職業選手，張團畯2024不斷突破極限，在普悠瑪國際鐵人三項中勇奪冠軍，打破亞洲最快超鐵紀錄。許瑨庭2024 IRONMAN Philippines獲得女子總冠軍。他們透露，Betery能量果膠PRO不同於一般糖水口感，在高強度運動中，擁有更順暢舒適的補給效果。

在本次博覽會中，Betery偕同二三設計，特別模擬路跑的場景元素，打造趣味打卡牆，讓參觀者如同置身於賽道中，並提供獨特造型背景，可吸引參觀民眾駐足打卡，留下難忘回憶。並藉由AI互動遊戲，帶領訪客探索世界馬拉松之旅，挑戰運動夢想!展覽期間推出限定優惠價，會員滿1,000元再折100元，歡迎大家把握機會親身體驗，讓運動生活升級。