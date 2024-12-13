冬天為何容易顯著空汙？ 鄭明典分析霾的傳送

今天東北季風影響，大陸冷氣團即將南下，除了注意保暖，也要注意空氣品質。中央氣象署表示，今天東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，汙染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，注意霾的傳送。統計上，台灣在東北季風環境下，境外移入空汙濃度和長江口附近的空汙濃度相關性最高，但是到台灣這邊的濃度會小很多。影響傳輸空汙濃度的因子，影響最大的是水滴的雨除作用，所以預報上的濕冷同時也表示空汙影響較微小。

但是，他說，同在乾冷情況下，東北季風前期，海溫相對高，冷空氣出海後垂直混合效率高，邊界層增厚很快，空汙也容易被稀釋。冬季初期北台灣混合層厚度往往大於1500米，春季平均會降到800米左右，所以約略在1至4月間，東北季風比較容易帶來相對顯著的空汙影響。