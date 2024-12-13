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畫面曝…超商麵包袋內驚見「活蟑螂亂竄」 她嚇壞用指甲戳死小強

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影／嘉義超商菠蘿麵包袋內驚見「活蟑螂亂竄」 她嚇壞用指甲戳死小強

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
陳姓女子日前到超商購買麵包，在袋內驚見活蟑螂亂竄，嚇壞用指甲戳死它。圖／讀者提供
陳姓女子日前到超商購買麵包，在袋內驚見活蟑螂亂竄，嚇壞用指甲戳死它。圖／讀者提供

陳姓女子近日在統一超商購買麵包，在包裝密封情況下，竟見有一隻活生生「小強」在麵包上爬，她嚇壞向超商投訴，沒想到超商退錢後就把麵包收回去，痛批根本息事寧人。嘉義市衛生局今早派人到門市稽查，後續將移案麵包製造廠所轄縣市衛生局查處。

陳姓女子說，購買麵包回去後，聽到塑膠袋裡有「窸窸窣窣」聲音，定睛一看才發現有一隻活生生的「小強」在袋中爬行，她趁小強爬到麵包上時用指甲把它壓死，塑膠包裝完全是密封狀態，她嚇壞趕忙將麵包帶回原來購買的門市，店員只退原價35元就把麵包收走。

陳姓女子指控，她把麵包帶去門市後，店員還在指甲壓痕上撥弄，導致麵包塑膠袋裂開，幸好當初早已錄影證明包裝袋無破損；在她要求下後來才有主管聯繫，給了200元補償金後，好像什麼事都沒發生一樣，希望超商能提升食安把關，也呼籲衛生部門重視食安問題。

門市表示，問題產品已寄回公司，後續由公司負責處理。嘉市衛生局表示，店長說明陳情人於12月10日至店告知購買的麵包內有蟑螂，並將購買發票及問題產品帶至現場，當下店長即將有問題產品留下，並通知廠商隔日到店回收，有向陳情人辦理退費。

嘉市衛生局指出，後續將移案麵包製造廠商所轄縣市衛生局查處；今天到店現場稽查，消費者投訴菱格香菠蘿麵包問題產品架上共陳列4個，無破損、無逾期，另抽看店內其他產品標示、效期及產地來源，共6件合格，環境衛生稽查結果也合格。

嘉義市消保官黃崇傑說，消費者保護法第51條規定，因重大過失所致之損害，得請求三倍以下之懲罰性賠償金，因過失所致之損害，得請求損害額一倍以下之懲罰性賠償金。200元為麵包售價35元的5.7倍，已超過消保法規定，消費者收錢在消費爭議就算和解，後續要由衛生局稽查。

陳姓女子日前到超商購買麵包，在袋內驚見活蟑螂亂竄，嚇壞用指甲戳死它。圖／讀者提供
陳姓女子日前到超商購買麵包，在袋內驚見活蟑螂亂竄，嚇壞用指甲戳死它。圖／讀者提供
陳姓女子日前到超商購買麵包，在袋內驚見活蟑螂亂竄，嚇壞用指甲戳死它。圖／讀者提供
陳姓女子日前到超商購買麵包，在袋內驚見活蟑螂亂竄，嚇壞用指甲戳死它。圖／讀者提供

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