聽新聞
0:00 / 0:00
王偉忠也愛吃…原嘉義空軍眷村老字號陽春麵店暫熄燈 最後營業日湧人潮排長龍
嘉義市原空軍眷村市場陽春麵店，從眷村搬遷和平路， 共開店40多年，庶民銅板美食，擄獲嘉義人味蕾，眷村出身綜藝教父王偉忠也愛吃，店家因房東不續租，另覓地點，今天最後營業日，中午湧現人潮，客人大排長龍，等再久也要吃上一碗熱騰騰麵。
立委王美惠臉書說，「再見了！空軍市場陽春麵，謝謝你給阿惠的每一份溫暖。舊空軍市場的麵店，要休息了，很多鄉親都和阿惠一樣依依不捨，阿惠把握時間，這2天再到麵店吃一碗熱騰騰的麵。店裡的暖意和記憶，將永遠存在鄉親們的心裡。也許當店門關上的那一刻，我們都會非常不捨，阿惠和鄉親們一起等候，和空軍麵店下一站的相逢。」
空軍眷村市場陽春麵老闆說，因房東不續租，另覓地點，今天最後營業日，結束暫時休息；店內5名員工，從早餐到中午，手忙不停，許多老客人得知今天是搬新地點前，最後1天營業日，紛紛來消費，客人說，好可惜，暫時吃不到陽春麵了。
這家阿桃陽春麵是為嘉市知名銅板美食，嘉義眷村出身王偉忠，推薦這家巷弄中的麵店，必點菜單包括，雙醬乾拌陽春麵、涼拌豆腐干、荷包蛋湯，更稱每次回嘉義前，都先問店家會不會休假，萬一回嘉義卻吃不到阿桃陽春麵，「等於沒回『嘉』！」
麵店在和平路拆除的教師會館旁，是眷村成長的子弟回嘉必前往品嘗的好滋味。老家在花蓮老闆娘年輕嫁給嘉義外省兵，定居嘉市，起初開店賣炒麵，後來改賣陽春麵等桐板麵食，還有必點好吃的涼拌黑豆干。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言