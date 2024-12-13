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北巿跨年晚會散場 李四川曝一圖：省錢也省時間

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
跨年散場，北市府呼籲民眾多多利用綠線散場，祭出免費搭綠線回家。圖／取自李四川臉書
跨年散場，北市府呼籲民眾多多利用綠線散場，祭出免費搭綠線回家。圖／取自李四川臉書

今年「台北最High新年城-2025跨年晚會」散場，將遇上張惠妹台北大巨蛋演唱會。台北市副市長李四川今在臉書公布，跨年散場，只要多走20分鐘，到「南京三民站」或「台北小巨蛋站」可免費搭捷運綠線回家。

依據以往經驗，跨年晚會搭乘捷運散場之人潮量大，由於散場人潮多搭乘捷運藍線及紅線，也造成乘客等候排隊進場時間較長，因此，2025台北跨年晚會為了鼓勵民眾散場搭乘捷運時分線分流，北捷規畫了鼓勵措施，凡是明年1月1日凌晨0時至6時，持電子票證、單程票從綠線南京三民站、台北小巨蛋站進站乘車的乘客，可享不限站數當趟車資免費優惠。

為了呼籲民眾多多利用綠線散場，跨年免費搭綠線回家，李四川上午在臉書指出，為疏解跨年晚會及大巨蛋阿妹演唱會群眾，市府頭次祭出免費搭乘捷運。

明年1月1日凌晨0至6時，從台北捷運綠線「南京三民站」或「台北小巨蛋站」入站搭乘免費，請參與跨年或大巨蛋演唱會的民眾多多利用，不但省錢，回家也省時間。另外，市府在12月19日將召開跨年記者會，詳細說明。

大巨蛋 捷運 跨年晚會

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