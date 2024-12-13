冷氣團即將抵達 下周一高山可望降雪 緊接著兩波冷空氣

入冬第二波大陸冷氣團即將報到，中央氣象署預報員官欣平表示，未來1周天氣主要受到一波波冷空氣接連南下的影響，未來預計影響台灣最明顯的冷空氣，今晚就逐漸增強，達到大陸冷氣團等級，周末到下周一清晨是最主要影響的時間，夜間、清晨特別冷，全台灣應該都會有感覺。

官欣平表示，之後偏向下周三以後，10天之內都可能會有冷空氣一波波南下，後續到12月底這段時間都會有冷空氣影響台灣，每3、4天就有一波冷空氣。

目前天氣情況，官欣平表示，台灣上空雲層相當明顯，一部分是因為接下來的北方冷空氣南下之後，北部海域、迎風面都是顯著的東北風，有明顯的雲層分布。另外，比較南邊的海面，順著整個氣流在中層部分帶來西南風，中高層地方有一些雲系存在。今天早上和昨天夜間除了迎風面比較偏向北海岸、東半部有明顯降雨出現以外，中南部和台東都有零星飄雨現象，這樣的情況未來幾天偶爾會發生，特別是今天和下周一的時候。

今天清晨低溫分布，官欣平表示，現在不是最主要最冷的冷空氣發生，明天到下周一清晨才是冷氣團最主要影響時間。今天比較冷的地方在馬祖、金門，出現12、13度，本島則是新北市、苗栗以北等區域。

今天降雨趨勢，官欣平說，今天主要是新竹以北降雨比較明顯，宜花東也有降雨出現。中南部當中層水氣比較多的時候，雲多會有飄雨狀況。今晚開始，迎風面降雨會比較明顯，北部和東半部地區要注意降雨狀況。

未來1周天氣變化，官欣平表示，大陸有高壓不斷移出，台灣經常性東北風。明天至下周一有冷氣團影響，下周一白天有減弱情形，很快在下周二、周三又有下一波冷空氣。冷空氣不斷下來，沒有很多空檔。

降雨趨勢，官欣平表示，周末降雨集中在大台北、北海岸、宜蘭花蓮、北部山區，西半部雲量比較多一些。下周一南邊水氣稍微多一些，降雨不再侷限迎風面，包括西半部山區會有一些降雨出現，南台灣平地也有零星降雨。下周二、周三因下一波東北季風增強，整體降雨會偏向迎風面，其他地方多雲到晴。

溫度趨勢部分，他說，不只北部、宜蘭，中南部冷空氣也是相當有感，清晨低溫13至15度左右，下周一白天溫度有所回升。周末至下周一清晨，北部可能出現11度低溫，局部地區周六晚間到下周一晚間在苗栗以北、宜花、馬祖小塊區域不排除出現接近10度低溫。

冷空氣接連不斷影響，最主要影響是周六到下周一清晨，苗栗以北有可能出現10度低溫，清晨和夜間最冷。降雨以迎風面為主，下周一水氣再增，中南部和台東地區平地都可能出現雲多飄雨情況。今天風力下午到晚間會逐漸增強，浪高也會增高，海上活動要特別留意。

高山有無降雪機率？他說，降雪有兩個條件，溫度要夠低，且要有水氣存在，下周一水氣稍微多一點，溫度表現上也是低溫，所以周日晚上到下周一清晨，3000公尺以上山區有降雪的可能性，尤其中台灣高山。不過，下周一白天溫度回升，水氣也比較多，還要觀察是否有明顯降雪時間出現，山區要注意路面結冰現象。