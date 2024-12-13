家居佈置不煩惱！香薰、盆栽、懶骨頭等十大必備好物 讓生活質感爆棚

用小物打造高品味！

搬入新家後，家電和家具都到位，卻總覺得空間缺乏生氣嗎？或許你只是少了幾件精心挑選的裝飾品。這些小物件雖然不起眼，卻能為居家空間注入溫馨氛圍，讓你的家充滿生活氣息和獨特品味。然而，如何兼顧美感與實用性，並且在點綴空間時避免雜亂，成為不少人面臨的挑戰。

為此，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，精選出十大提升居家質感的必備好物，幫助你輕鬆打造高質感的家居氛圍。從綠意盎然的盆栽，到兼具舒適與趣味的抱枕、玩偶，每一件物品都能成為改變空間氛圍的亮點。值得注意的是，這些物品在選購與使用時都有其細節需留意，才能發揮其最佳效果哦！一起來看看有哪些不可錯過的質感好物，為日常生活增添更多幸福感吧。

No.10 香薰機、擴香瓶

示意圖／freepik

香薰機和擴香瓶讓空氣中瀰漫著令人放鬆的香氣，可以說是提升家居氛圍的絕佳選擇，無論是睡前需要平靜，還是忙碌時需要提振精神，都能找到適合的香氛來滿足當下的需求。香薰機利用水霧將精油香氣擴散，讓空氣變得濕潤舒適，有效緩解乾燥問題；而擴香瓶不用明火和電，靠擴香棒就能提供長效香氣，適合擺放在臥室、浴室或辦公桌，為生活增添一抹質感。

使用香薰機時，需特別注意清潔水箱，防止細菌滋生或水垢堆積影響使用效果；建議選擇天然精油，避免化學成分對健康造成潛在風險。而擴香瓶內的液體含有具揮發作用的酒精，屬於易燃物質，建議遠離火源。此外，擴香棒容易吸引菸甲蟲，可使用細網紗覆蓋擴香瓶，以免菸甲蟲跑到擴香棒產卵。

No.9 乾燥花

示意圖／freepik

乾燥花以其獨特的質感，為家居增添自然氣息和氛圍；與鮮花相比，乾燥花無需更換水分也能長時間保持美麗，是低維護的好選擇，適合用來裝飾餐桌、玄關或書架。乾燥花通常可放置1至2年，隨著時間可能會褪去顏色、脆化，以乾燥果實保存時間較長，葉類次之，花類則稍短一些。

乾燥花對濕度較敏感，建議放置在通風乾燥的地方，避免濕氣導致發霉或掉色。日常清潔時，可用軟刷輕輕拂去灰塵，或用吹風機的冷風檔輕輕吹拂，讓乾燥花保持最佳狀態。對於過敏體質者，建議避免挑選掉屑多的品種，如草類或木質花材。此外，也可定期檢查乾燥花是否有異味或蟲蛀情況，以確保其衛生和美觀。

No.8 懶骨頭

示意圖／freepik

你有坐過懶骨頭沙發嗎？懶骨頭沙發柔軟卻不失支撐力，是打造放鬆居家氛圍的完美搭檔。無論是忙碌一天後的放空，還是周末看電影時的陪伴，懶骨頭都能讓你用最舒服的姿勢徹底放鬆。輕巧易移動的特性，讓懶骨頭無論是放在客廳、臥室，甚至陽台，都能輕鬆融入不同空間，增添休閒氛圍。

選購懶骨頭時需注意材質的耐用性和易清潔性，特別是對於有小孩或寵物的家庭，防污、防水材質更為適合。同時，內部的填充物如泡棉或顆粒需要定期檢查補充，確保沙發不會因長時間使用而失去支撐力。而懶骨頭雖然舒適，但也可能占據較多空間，購買前最好根據房間大小選擇合適的尺寸。不過，有網友也提醒懶骨頭不符合人體工學，建議不要長時間使用為佳：「偶爾坐坐還可以，但不要常坐」、「建議趴著不要躺著」、「沒有坐正，無論是懶骨頭還是沙發還是貴妃椅啥的都傷腰」。

No.7 設計感擺飾

示意圖／pexels

家中的擺飾絕對是展現個人品味與藝術風格的重要元素；無論是精緻的陶器、還是充滿手作溫度的藝術品，這些小巧獨特的裝飾品都能為空間增添層次感和藝術氣息。在選擇擺飾時，可關注與整體空間風格的契合，讓擺飾自然融入居家環境。

擺放時需注意安全，尤其是陶瓷或玻璃製品等易碎材質要放置在穩固的地方，避免被小孩或寵物不小心碰倒。材質的選擇也需考慮清潔的便利性，比如金屬或玻璃類擺飾更易於打理，而木質和布藝類擺飾則需注意防潮和防塵。此外，擺設不要過於繁雜，建議以「簡約為美」的原則，營造出整潔且充滿格調的空間。

No.6 香氛蠟燭

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香氛蠟燭散發出怡人的香氣，能夠幫助放鬆身心或營造浪漫的情調，為日常生活增添一份儀式感。其中薰衣草、檀香具有鎮靜和放鬆的效果，而柑橘、薄荷等香調則能提神醒腦，是改善情緒的好幫手。

不過香薰蠟燭在燃燒時，會釋放出顆粒物、揮發性有機化合物和潛在有害的化學物質，長期接觸可能會對人體健康構成威脅。因此，在挑選香薰蠟燭時，建議選擇天然蠟材質和精油製作的蠟燭，成分自然，可減少合成化學物質的潛在影響。在燃燒時也需保持房間通風，打開窗戶或使用風扇流通新鮮空氣，降低空氣污染物的濃度。此外，切勿將蠟燭放在靠近窗簾或易燃物品的位置，避免引發火災。

No.5 氛圍燈

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聖誕節即將來臨，你是否也找出家裡塵封已久的燈串，開始佈置了呢？氛圍燈透過光線的變化，就能夠輕鬆改變空間的調性；例如柔和的暖黃光能夠營造出溫馨的居家感，而彩色燈串則打造出派對般的活力氛圍。而近年來，電視氛圍燈因其燈光色彩會透過智能算法隨電視畫面改變，帶來沉浸式的觀影體驗，成為了許多人的裝潢首選。然而，有網友認為亮度過亮，對眼睛造成負擔，「已購買，小孩瞎掉」、「看完感覺眼睛會很疲勞」、「我覺得單純當空間氣氛燈蠻好的，但是看電影還是關掉吧」。

使用氛圍燈時，建議選擇高品質且具安全認證的燈具，避免因燈具過熱引發火災。定期檢查電線有無老化或破損，尤其是燈串類產品，長期使用可能增加短路風險。此外，氛圍燈的光線顏色需與室內裝潢風格協調，過於花俏或突兀的光線可能影響整體美感。

No.4 魚缸、水族箱

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不少魚類愛好者家中都有魚缸或水族箱，透過搭配燈光、水草或造景設計，魚缸瞬間成為居家裝潢的一部分，為空間注入生機。而看著魚兒在水中悠游，也是不少人放鬆身心、減壓的日常小確幸。飼養觀賞魚對於新手來說，也是一項有趣且富挑戰的體驗，像孔雀魚、紅蓮燈魚或球魚這類易養品種，都是初學者的好選擇。它們顏色繽紛，生命力強還能混養，可以讓魚缸看起來更有層次感。此外，網友也分享其他適合初學者飼養的品種，「生命力強首推各種斑馬魚及玫瑰鯽」、「白雲山，小小的蠻可愛的」、「白雲山，孔雀，斑馬都很強」、「噴火燈算是蠻強壯的，小隻又好看」。

飼養時，記得定期更換水質，清洗濾水設備，保持水質清澈，不僅能讓魚兒更健康，也能讓魚缸看起來更乾淨美觀。此外，魚缸的擺放位置也很重要，應避免陽光直射，以免藻類滋生或水溫過高影響魚隻健康。

No.3 盆栽

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室內植物近年來成為家居設計的流行元素，不論是龜背芋、橡皮樹，還是迷你多肉植物，它們的綠意不僅能提升空間的美感，還帶來一絲自然氣息，讓生活更放鬆愜意。對於長時間盯著屏幕的工作族或學生來說，幾盆植物能舒緩眼睛疲勞，也讓心情變得更加輕鬆愉快。

選擇盆栽時，別忘了考量室內的光線和濕度條件，例如多肉植物適合光線充足的地方，而蕨類更適合較潮濕的環境。如果家中有寵物，則務必避開像滴水觀音或百合這類對動物有毒的植物。日常照顧方面，定期澆水和修剪枯葉是必不可少的，同時也需檢查是否有病蟲害出現，讓植物保持健康。內容創作者魚漿夫婦曾分享，在日本購入的植物自動給水器，加完水後直接插入土裡，可輕鬆解決數日的澆水問題，引起網友討論，進一步帶動聲量衝高。

No.2 地毯、地墊

示意圖／pexels

地毯和地墊是居家空間中不可或缺的裝飾單品，無論是簡約的純色款還是華麗的繽紛圖案，都能為室內帶來獨特的氛圍。厚實的地毯踩上去柔軟舒適，還有良好的吸音效果，能減少腳步聲，適合放在客廳、臥室或書房。而地墊則提供安全柔軟的區域，深受親子家庭的青睞，「小孩的遊戲室怎麼能沒有地墊」、「全家都可以躺在裡面，也不怕寶寶跌倒」、「遊戲區兼睡覺區」。

值得注意的是，地毯容易藏污納垢，建議每週用吸塵器清理，並每半年進行一次深層清潔。對有小孩或寵物的家庭，耐髒、防水、防滑的材質是更好的選擇，既耐用又容易清理。在挑選地毯時，過大的地毯可能顯得壓迫，過小則會讓整體視覺失衡，因此建議尺寸需與空間比例協調。

No.1 抱枕、玩偶

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抱枕和玩偶絕對是讓居家更溫馨的必備小物，不僅實用，還能瞬間提升空間的舒適感和氛圍。其中，抱枕的枕芯有多種材料，各自有不同的特點與用途：例如記憶棉有效減輕頸椎或脊椎壓力，適合需要強支撐的族群；而聚酯纖維具有輕量、柔軟和彈性的特性，適合喜歡耐用，追求簡易維護和清潔的族群。除了抱枕，玩偶也是極佳的裝飾元素，能夠為空間增添活潑輕鬆的氛圍。

不過，這些裝飾品容易吸附灰塵和毛髮，對於過敏體質的人來說可能會成為潛在的過敏源，因此建議選擇抗過敏材質的抱枕套，並定期清洗它，保持清新與衛生。如果家中有寵物，則更需要留意材質的選擇，耐咬且不易掉毛的材質會更加安全，避免玩偶被破壞或誤吞的風險。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年12月02日至2024年12月01日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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