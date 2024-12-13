回響／農業部出手了！農噴無人機黑飛被查獲屬實 將停止補助5年

聯合報披露無照操作無人機噴藥釀鄰田汙染，農業部動植物防疫檢疫所和縣市政府將聯手稽查，農業部更是發文通知，無人機與操作人員都應合法並依規定操作，如違法經查獲除了裁罰，將停止代耕業者農噴無人機補助資格5年。

全國農業機械耕作服務協會聯合會等單位最近收到農業部公文，被要求轉知所屬會員及農民加強宣傳，代耕業者操作農用無人飛行載具噴藥機提供農事業服務時，載具和操作人員應符合民用航空及相關規定，且操作人員應取得空中施作類別的農藥代噴人員技術證書。

農業部強調，農業噴藥無人機的飛行高度不能超過植冠上方4公尺，施藥後3日內應到指定的系統平台填報施藥記錄，並上傳飛行軌跡資料，如查獲代噴業者違法合法操作、施藥及上網登錄等規定並經裁罰，稽查單位動植物防疫檢疫所將以公文通知農糧署，停止代耕業者農噴無人機補助資格5年。

彰化縣溪湖鎮楊姓農民今表示，農民都支持合法操作，而代耕業者操作農噴無人機絕大多數合法，畢竟新農噴無人機一架要價50萬元至60萬元，業者不會冒險違法，政府要注意的是買二手農噴無人機，二手機一部通常不到20萬元，購買的農民噴自家農田或「順便幫朋友代噴」，可能沒考照。

楊姓農民說，操作農噴無人機有一定風險，無人機體積不小，如果技術不足，萬一「墜機」將發生危險，且沒考照將不清楚無人機噴藥的規定，容易釀鄰田汙染，報載多件鄰田汙染都是無照者操作農噴無人機，不是合法業者「凸槌」。

彰化縣政府表示，到目前為止，彰化縣發生鄰田汙染並成案裁罰的，只有北斗鎮農民無照操作無人機噴藥除草，相鄰家禽場的肉鵝死亡200多隻；縣政府已排定日程和動植物防檢所出擊稽查，若民眾知道無照者黑飛，可向縣政府農業處檢舉。