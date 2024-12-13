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回響／農業部出手了！農噴無人機黑飛被查獲屬實 將停止補助5年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
農業部發行通知，將嚴管農噴無人機黑飛。圖／東海大學埤頭校區農業暨健康學院精緻農業學位學程主任劉程煒提供
農業部發行通知，將嚴管農噴無人機黑飛。圖／東海大學埤頭校區農業暨健康學院精緻農業學位學程主任劉程煒提供

聯合報披露無照操作無人機噴藥釀鄰田汙染，農業部動植物防疫檢疫所和縣市政府將聯手稽查，農業部更是發文通知，無人機與操作人員都應合法並依規定操作，如違法經查獲除了裁罰，將停止代耕業者農噴無人機補助資格5年。

全國農業機械耕作服務協會聯合會等單位最近收到農業部公文，被要求轉知所屬會員及農民加強宣傳，代耕業者操作農用無人飛行載具噴藥機提供農事業服務時，載具和操作人員應符合民用航空及相關規定，且操作人員應取得空中施作類別的農藥代噴人員技術證書。

農業部強調，農業噴藥無人機的飛行高度不能超過植冠上方4公尺，施藥後3日內應到指定的系統平台填報施藥記錄，並上傳飛行軌跡資料，如查獲代噴業者違法合法操作、施藥及上網登錄等規定並經裁罰，稽查單位動植物防疫檢疫所將以公文通知農糧署，停止代耕業者農噴無人機補助資格5年。

彰化縣溪湖鎮楊姓農民今表示，農民都支持合法操作，而代耕業者操作農噴無人機絕大多數合法，畢竟新農噴無人機一架要價50萬元至60萬元，業者不會冒險違法，政府要注意的是買二手農噴無人機，二手機一部通常不到20萬元，購買的農民噴自家農田或「順便幫朋友代噴」，可能沒考照。

楊姓農民說，操作農噴無人機有一定風險，無人機體積不小，如果技術不足，萬一「墜機」將發生危險，且沒考照將不清楚無人機噴藥的規定，容易釀鄰田汙染，報載多件鄰田汙染都是無照者操作農噴無人機，不是合法業者「凸槌」。

彰化縣政府表示，到目前為止，彰化縣發生鄰田汙染並成案裁罰的，只有北斗鎮農民無照操作無人機噴藥除草，相鄰家禽場的肉鵝死亡200多隻；縣政府已排定日程和動植物防檢所出擊稽查，若民眾知道無照者黑飛，可向縣政府農業處檢舉。

日前物植物防檢所發文各農業科技公司，將配合縣市政府農業管理單位加強稽查「黑飛」，要求各農業科技公司、職業工會、開辦無人機課程的各大學在作業時，攜帶操作證或代噴人員技術證書以供查驗。

農噴無人機黑飛經查證屬實並被裁罰，將被停止補助5年。圖／東海大學埤頭校區農業暨健康學院精緻農業學位學程主任劉程煒提供
農噴無人機黑飛經查證屬實並被裁罰，將被停止補助5年。圖／東海大學埤頭校區農業暨健康學院精緻農業學位學程主任劉程煒提供

農業部 農民

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