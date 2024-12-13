北巿跨年散場搭綠線 北捷這2站刷卡...不限站點免費搭

倒數迎接跨年，台北市府前跨年活動之外，大巨蛋也有張惠妹演唱會，屆時將吸引20多萬人齊聚，為此，北市府除了祭出分流散場活動外，也鼓勵大眾搭乘北捷綠線，推出2025年1月1日凌晨0點，從松山新店線南京三民站、台北小巨蛋站進站乘車的旅客，可享不限站數當趟車資免費優惠。

北捷表示，配合台北市府整前廣場跨年晚會，從12月31日清晨6點到2025年1月1日晚上12點，連續42小時營運不收班，但今年跨年適逢上班日，加上市府前廣場跨年活動，人潮預估都會擠在板南線、淡水信義線，因此呼籲改搭綠線。

北捷表示，從2025年1月1日的凌晨0點到清晨6點，只要持有電子票證、單程票從松山新店線南京三民站、台北小巨蛋站進站乘車的旅客，可享不限站數當趟車資免費優惠，若使用單程票的旅客，可以到南京三民站或台北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，領取單趟車票乘車。

北捷說，散場後從市政府或國父紀念館站步行約20分鐘前往南京三民站、台北小巨蛋站乘車，或是至光復南路搭乘接駁車前往松山新店線轉乘。

松山新店線也銜接台北捷運其他4條路線，包含南京復興轉文湖線。中山站、中正紀念堂站轉乘淡水信義線。松江南京站、古亭站轉乘中和新蘆線。西門站轉乘板南線。