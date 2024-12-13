冷氣團將至 14至16日苗栗以北、宜花低溫探10度

中央氣象署今天預報，明天大陸冷氣團南下，14日至16日，苗栗以北、宜花及馬祖部分地區，低溫下探攝氏10度。

氣象署預測，明天到16日清晨，是這波冷氣團最強的時候，北部、宜蘭及花蓮整天冷，其他地區早晚也冷，14至16日夜間，苗栗以北、宜花、馬祖部分地區，可出現10度左右低溫，其他地區低溫約13、14度，北部、東北部高溫約15、16度，中部18至20度，南部仍可達20度以上。

氣象署說，冷氣團16日白天將減弱，氣溫漸回升，但北部及宜花天氣仍涼，其他地區早晚涼。

另外，今天東北風增強，氣象署上午也發布13縣市陸上強風特報，晚起桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸及金門也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。