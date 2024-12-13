打字機也會唱歌 捷克作家珍貴文物首次來台展出

面對思想受到禁絕，捷克作家用打字機書寫成稿件在地下流通，躲避當權者的查緝。台灣文學館推出「打字機也會唱歌：捷克現當代文學展」，以捷克珍貴史料展現捷克從集權走向民主的發展歷程。

「打字機也會唱歌：捷克現當代文學展」呈現20世紀以來捷克現當代文學作家與珍貴史料，也與捷克文學館等多個捷克文化館舍合作，將米蘭．昆德拉（Milan Kundera）等重要作家的手稿、珍貴刊本、照片與器物帶到台灣展出，同時介紹捷克與台灣的文學互譯與對話，是歷來最完整的捷克文學大展。

捷克歷經1968年「布拉格之春」運動失敗之後，捷克作家遭到監視，作品遭到查禁，許多知識分子走入地下文學，以秘密出版等形式對抗極權政府；也有許多作家流亡海外，以書寫、出版等行動持續為捷克文學發聲。面對禁錮與壓抑，「打字機」在捷克地下文學中扮演起重要角色。

捷克經濟文化辦事處代表大衛．史坦格（DavidSteinke）表示，當作品無法出版，思想受到禁絕，捷克作家便將作品以打字稿的方式在地下流通，以躲避當權者的查緝。史坦格希望這次展覽可以突破地域限制，讓台灣觀眾認識台灣與捷克相似的歷史情境，及台、捷文學之間豐沛的情感與能量。

摩拉維亞圖書館館長庫比切克（Tomáš Kubíček）表示，文學能超越國界，促進人們相互理解。捷克文學館館長斯特利（Michal Stehlík）以書面致詞，由館長特助愛麗絲．薩伊塔洛娃（Alice Šajtarová）代讀表示，自19世紀開始文學在捷克歷史演變扮演關鍵角色，被視為社會良知，展現捷克的道德與民主價值。

現年93歲的捷克作家伊凡．克里瑪（Ivan Klima）以錄影現身表示希望觀眾在展覽中感受到啟發和智慧，進而產生更多閱讀捷克文學作品的動機。

文化部政務次長李靜慧表示，「打字機也會唱歌：捷克現當代文學展」是今年文化部與捷克合作的第3檔大型交流活動，她對於捷克如何完整蒐集作家所有翻譯作品、推動文學外譯等各方面作法，獲益良多，希望觀眾透過展覽，理解台灣、捷克絲絲相扣的文學與文化脈絡。

展覽從文學認識捷克的社會與歷史，進而深入理解捷克從民族認同、極權壓抑到走向民主自由的發展歷程。現場展出包括包含赫拉巴爾（Bohumil Hrabal）個人的打字機與打字稿、米蘭．昆德拉的作品有聲書，伊凡．克里瑪（Ivan Klíma）遭秘密警察跟蹤的檔案，都見證了捷克文學走過的堅毅步伐。

台文館「打字機也會唱歌：捷克現當代文學展」自即日起至2025年3月2日展出，地點在台文館展覽室D。台文館也規劃電影放映、作家講座、偶戲、童話體驗等一系列文學推廣活動，鼓勵觀眾走入捷克文學的世界。