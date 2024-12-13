台64、台65線增區間測速 明年1月15日啟用

新北市交大表示，已在台64線上萬板路匝道往中和方向、台65線上板城路匝道往新莊方向等路段設置區間測速，明年1月15日啟用執法，請民眾注意。

新北市政府警察局交通警察大隊發布新聞稿指出，交通部公路局委託在台64、65線施作區間平均速率執法設備，其中，台64線東向21.4K至23.2K路段（上萬板路匝道往中和方向，速限70公里）、台65線北向7.9K至4.5K路段（上板城路匝道往新莊方向，速限80公里）已設區間測速並校正檢定，明年1月15日正式上路。

新北市交大進一步表示，台64線21.4K區間測速起點將採二合一科技執法，並偵測跨越雙白線行駛，請民眾駕車行經時切勿貪一時之便，違規變換車道。

新北市交大也公布2處從10月中起盲測違規數據，台64線有1815件，台65線達4283件。

新北市交大說，區間測速不以處罰違規為目的，減少事故發生才是重點，民眾駕車行經區間路段請穩速行駛，不需刻意計算通行時間，即使車速不慎過快，後續適度調節速度即可避免受罰。