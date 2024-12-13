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針筒玩具痘痘雞流竄校園 家長團體籲加強網購平台管理

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國教盟青年部代表李雨函指出，如果商品在未經檢驗的情況下就能輕易上架，危險玩具依然會持續威脅兒童安全。呼籲政府必須建立上架前的檢驗制度，避免危險商品進入市場。圖／國教行動聯盟提供
國教盟青年部代表李雨函指出，如果商品在未經檢驗的情況下就能輕易上架，危險玩具依然會持續威脅兒童安全。呼籲政府必須建立上架前的檢驗制度，避免危險商品進入市場。圖／國教行動聯盟提供

玩具「痘痘雞捏捏樂」因內含針頭，被經濟部判定不符合玩具安全標準，要求全面下架。家長團體國教行動聯盟呼籲，網路上來源不明的廉價玩具可能隱藏安全風險，呼籲政府機關加強源頭檢驗、網購平台管理，確保未經檢驗的商品不能上架。

近年來不少玩具透過社群軟體推波助瀾進入小學校園，標準檢驗局副局長謝翰璋表示，近日興起的玩具「痘痘雞捏捏樂」因針頭設計違反玩具安全標準中禁止「銳邊」規定，已要求多家電商平台全面下架，並將持續巡查網路與實體通路；對未下架或繼續銷售的業者，將依法處罰。

國教盟青年部代表李雨函指出，肯定經濟部的迅速行動，但僅靠下架不夠。如果商品在未經檢驗的情況下就能輕易上架，危險玩具依然會持續威脅兒童安全，呼籲政府必須建立上架前的嚴格檢驗制度，避免危險商品進入市場。

國教行動聯盟提出3項呼籲，要求對進口及網購商品進行強制檢驗，確保所有商品符合玩具安全標準；再者，要求網購平台在上架商品時，必須提供詳細檢測報告與用途說明，並對未達標準商品即時下架；也應推廣玩具安全知識，提升家長和孩童對危險商品的辨識能力，減少購買來路不明的產品。

根據美國加州公共利益研究教育基金會（CALPIRG）發布《玩具世界的麻煩》年度報告，2023會計年度，美國消費品安全委員會與海關合作，沒收超過110萬件危險或非法玩具，其中逾10萬件鉛含量超標。報告顯示，美國平均每天有約470名兒童因玩具安全問題受傷或中毒，這些玩具多數來自未經審查的海外市場。

台大醫院兒科醫師郭斐然說，台灣也面臨相似挑戰，如近期的痘痘雞捏捏樂，針頭設計若刺入皮膚可能引發感染，甚至更嚴重的健康問題，這類設計不應出現在兒童用品中，監管體系需徹底改進，從源頭杜絕。

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