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慶祝環狀線通車 搭乘環狀線搶復駛紀念「超級好友卡」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北捷運公司與交通局推出「超級好友卡」，回饋環狀線顧客。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司與交通局推出「超級好友卡」，回饋環狀線顧客。圖／新北捷運公司提供

新北環狀線昨天復駛，新北捷運公司為感謝旅客回歸，與新北市政府交通局合作推出「超級好友卡」抽贈獎活動，推出復駛紀念「超級好友卡」TPASS基北北桃都會通票卡，除各階段累計出站次數前50名可直接獲贈，其餘搭乘環狀線者也可獲抽獎資格，總計將送出650張紀念卡，感謝死忠環狀線支持者。

新北捷運公司指出，特製版超級好友卡，卡面設計以環狀線列車車身塗裝為設計靈感，呈現人與人之間、站點與站點之間的聯繫；並組合成英文的感謝縮寫「THX(Thanks)」，以對長期支持環狀線的所有旅客表達感謝之意。

新北捷運公司說明，本次活動獎項友「老友回饋獎」、「好友感謝獎」及「通車紀念獎」，老友回饋獎是自今年4月3日震災後起至12月11日復駛前，持TPASS基北北桃都會通搭乘環狀線且旅次起訖點皆位於環狀線內累計出站次數前50名即可獲贈「超級好友卡」，感謝在板橋-中和路線中斷期間，仍持續支持其他站點的老朋友。

而好友感謝獎則是分三階段贈送前50名搭乘者紀念票卡，第一階段是昨天12日復駛後至明年1月11日，第二階段自明年1月12日起至2月11日，第三階段則自明年2月12日起至3月11日。

通車紀念獎則是持TPASS基北北桃都會通搭乘環狀線，有進站或出站紀錄，即享有參與抽獎資格，每階段將抽出150位幸運兒，合計送出450張「超級好友卡」；抽獎方式將透過電腦程式亂數隨機抽獎，抽獎過程皆錄影留存。

新北捷運公司表示，老友回饋獎獲獎卡號將於12月25日前公布；「好友感謝獎」與「通車紀念獎」獲獎卡號部分，第一階段將於明年1月25日前公布、第二階段將於明年2月25日前公布，第三階段將於明年3月25日前公布。

新北捷運表示，環狀線全線恢復營運後，邀請民眾踴躍搭乘，盼透過本次活動讓旅客感受到溫暖的回饋與感謝。

捷運公司 新北捷運 環狀線

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