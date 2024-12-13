台大不孕症權威教授涉性騷 知情人士曝：去年這時就傳出

鏡週刊昨天報導，台大醫院知名不孕症權威C教授被6名住院醫師、研究醫師申訴性騷擾，連政壇大老的媳婦及台大另位婦產科權威的媳婦、企業家二代都慘遭性騷，但C教授卻搶先申請退休，打算保住退休金，引發知情人士不滿。台大醫院昨天則證實，該名教授目前已經離職。

一名醫界人士知情表示，該名婦產科教授涉性騷擾情形，其實去年年初就已傳出，並在醫界流傳，但被害人礙於該名教授在醫界的影響力，且去年正準備專科醫師考試，而選擇隱忍，直到考試結束，去年10月多名被害人才一起向院方檢舉，讓事情曝光。

台大醫院隨後舉行性別平等委員會調查，今年4月，正式確認性騷擾案件成立，該名教授有性騷擾情事。案件再送至台大校方性別平等委員會，隨後通過審議，並進入學校教師評議委員會，但該名教授於今年9月下旬申請退休、離職。

醫界人士表示，這名教授今年9月下旬申請退休、離職，但希望可以領取退休金。但有內部人士認為，該名教授若領取退休金，有一部分恐來自國民納稅錢，推測有看不下去，進而向媒體投訴。據了解，該名教授性騷地點不只在醫院，甚至與被害人聚會的場合也趁機騷擾。

台大今天舉行校評會，外傳今天將討論C教授案。但台大校方接受媒體採訪表示，校方對校園性平案件依性平案件通報規定辦理，公立學校教師若涉及性平案，依規定無法同意其辦理退休或資遣。目前當事人已經辭職，沒有提出請領退休金的情況，未來也將依照相關程序與規定辦理。