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影／台東南橫埡口4K即時影像 捕捉夢幻流星及日出雲海

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府在南橫埡口設置4k即時影像近日補捉到高畫質的日出雲海與星空之美，縮時影像一出後讓許多民眾驚呼。圖／台東縣政府提供
台東縣政府在南橫埡口設置4k即時影像近日補捉到高畫質的日出雲海與星空之美，縮時影像一出後讓許多民眾驚呼。圖／台東縣政府提供

南橫埡口即時影像近日捕捉到高畫質的日出雲海與星空之美，縮時影像一出後讓許多民眾驚呼。台東縣政府在南橫最高點埡口設置一套4K即時攝影鏡頭，白天可觀南橫高山、雲海，夜晚視角來到滿天星空，讓民眾看銀河、流星許願不用登山。

埡口為南橫公路穿越中央山脈主脊的山口，海拔達2722公尺，為了讓更多遊客可以無時差欣賞台東南橫雲海、銀河，今年在台東南橫設置了4K即時影像，自上線以來，埡口成為高人氣的觀看景點，與多良車站即時影像一樣有著高觀看人次。

縣府目前除南橫埡口及多良車站有設立即時影像，亦有在池上、金崙大橋、華源曙光觀景、金樽等地設置了即時影像服務，希望讓遊客在規畫行程時可以有最即時的當地情況參考，也讓民眾無時無刻都可以看見台東不同風貌。

隨著冬季的到來，除了日出雲海與最美星空，台東還擁有豐富的溫泉資源，知本溫泉、金崙溫泉都是冬日泡湯的好去處，也有挑戰體能的栗松溫泉等選擇。

南橫 即時影像 台東

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