今晚冷氣團南下 全台大降溫 至少凍到下周一清晨

今天清晨東北季風持續影響，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，並且有中層水氣通過，除了迎風面的北部、東半部依然是陰陣雨的天氣外，中南部也轉為陰天。雖然不至於產生降雨，但天空中的雲會妨礙輻射冷卻，也讓中南部清晨的低溫稍微回升到16至18度左右，北部則大約在15至17度，今天本島的平地最低溫是新北石碇的14.3度。

不過，相對的白天也比較不容易回暖，李至晟表示，迎風面的北部、東半部雲層較厚，高溫只有18至20度；中南部則是23至25度。在今晚隨著更強的大陸高壓南下並帶來比較乾冷的空氣，中南部又可望恢復成晴到多雲的天氣，同時台灣又會開始新一波的降溫。

李至晟表示，目前預測明天晚間到下周一清晨北部市區將出現12至14度的低溫，中南部在轉乾後有輻射冷卻的幫助，低溫也會來到13至16度。周末要加強保暖，年長者在起床或進出室內時也可以放慢一些，讓身體適應氣溫的急遽變化。

至於下周天氣，李至晟表示，目前仍然預報以東北季風天氣型態為主，但強度的波動起伏變化有比前幾天的預測更小。下周一、周二冷氣團減弱，但還是維持著東北風的環境，所以大台北地區跟宜蘭、花蓮還是陰天有短暫雨的天氣，其他地區則比較穩定，多雲到晴。主要是可以感受到夜間低溫回升，預計周二晚間到周三清晨時全台大致在16至18度。

周三東北季風增強，李至晟表示，目前看來前期冷空氣還不強，北部低溫大約在14至16度。雖然有些預報指出在下個周末冷空氣又會再度增強，但各模式還沒有形成共識，還有調整的空間，可以等這波冷氣團過去再觀察。

空氣品質部分，李至晟表示，明天的冷氣團比較乾，加上風向比較偏北，所以目前預測其中挾帶的細懸浮並沒有被降雨或其他的大氣過程清除，同時中部河川也可能會有揚塵再發生，所以明天西半部的空氣品質將普遍不理想，可能達到對敏感族群不健康的等級。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。