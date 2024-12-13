快訊

Netflix天菜男星驟逝！罹患神秘隱疾僅半年 享年37歲

台中22歲惡劣男肇逃被逮！闖紅燈撞機車 二度輾壓釀2人重傷

新聞幕後／雙城論壇黑名單！上海台辦主任不能來 連陸媒都全封殺

聽新聞
0:00 / 0:00

別錯過雙子座流星雨 鄭明典曝最佳觀賞時段

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年雙子座流星雨極大期將出現於周六，持續至12月20日。圖／取自「報天文 - 中央氣象署」臉書粉專
今年雙子座流星雨極大期將出現於周六，持續至12月20日。圖／取自「報天文 - 中央氣象署」臉書粉專

今年雙子座流星雨極大期將在明天上午出現，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今年預測極大期的peak是落在台灣時間12月14日上午9時26分。在台灣，跟這時間較接近的最佳觀賞時段是今天晚上到明天清晨的這個夜晚。但因整晚幾乎都受到月光的影響，僅能見到正常值1/10的數量，也就是平均小時「個」位數的流星量。

中央氣象署臉書粉專「報天文 - 中央氣象署」表示，今年雙子座流星雨極大期將出現於明天上午9時26分，輻射點約今晚7時由東北方地平升起，明天凌晨1時50分來到中天仰角約82度，預估數量每小時最高接近150顆，雙子座流星雨持續時間至12月20日。今年上半夜受月光影響觀測條件較差，下半夜時段（明天凌晨）月亮西沉後，能見到數量較多的流星。

氣象署 流星雨 雙子座

延伸閱讀

冷高壓「算強了」 鄭明典：可能還有增強空間

明顯偏強的冷高壓確定會影響台灣 鄭明典：看趨勢再下1波氣溫可能更低

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

龜神坐鎮？台北那裡最不會下雨 鄭明典po圖說明白

相關新聞

今晚冷氣團南下 全台大降溫 至少凍到下周一清晨

今天清晨東北季風持續影響，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，並且有中層水氣通過，除了迎風面的北部、東半部依然是陰陣雨的天...

迎入冬最強冷空氣 吳德榮：周末寒冷注意保暖 下周還有兩波

東北季風影響，中央氣象署今晨針對基隆北海岸、台北市山區發布大雨特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基...

大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

今天東北季風持續影響，水氣比昨天多，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。

別錯過雙子座流星雨 鄭明典曝最佳觀賞時段

今年雙子座流星雨極大期將在明天上午出現，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今年預測極大期的peak是落在台灣時間12月14...

生病不吃藥又拒絕看護...老父母難相處 子女怎向上教養

身為三明治世代的中年子女有天發現，以前和朋友相聚就討論孩子教養的情境不再，不知從哪一天起，話題悄悄轉變為父母老後難相處；人生的教養功課愈來愈多，不只是對小孩子，現在還有「老孩子」—父母。「向上教養」成為長壽世代的新課題。 主播蕭彤雯有不願意就醫、看了醫生也不吃藥的媽媽，還有堅持家中不能有外人、拒絕長照資源的爸爸，她走過三階段，歷經6年時間，終於來到「我和媽媽最好的時刻」，身為上有年長父母、下有年幼子女的三明治女兒，蕭彤雯如何做到既要向上又要向下教養？

第2波冷氣團周末抵達 氣象署：有逐漸晚到趨勢

今年入秋之後，台灣第一波冷氣團已在11月底報到，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，最低溫發生在11月29...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。