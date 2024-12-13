別錯過雙子座流星雨 鄭明典曝最佳觀賞時段

今年雙子座流星雨極大期將在明天上午出現，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今年預測極大期的peak是落在台灣時間12月14日上午9時26分。在台灣，跟這時間較接近的最佳觀賞時段是今天晚上到明天清晨的這個夜晚。但因整晚幾乎都受到月光的影響，僅能見到正常值1/10的數量，也就是平均小時「個」位數的流星量。

中央氣象署臉書粉專「報天文 - 中央氣象署」表示，今年雙子座流星雨極大期將出現於明天上午9時26分，輻射點約今晚7時由東北方地平升起，明天凌晨1時50分來到中天仰角約82度，預估數量每小時最高接近150顆，雙子座流星雨持續時間至12月20日。今年上半夜受月光影響觀測條件較差，下半夜時段（明天凌晨）月亮西沉後，能見到數量較多的流星。