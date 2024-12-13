北部越晚越冷 14日冷氣團南下高山留意降雪

中央氣象署說，今天仍受東北季風影響，北部、東北部及金馬地區越晚越冷，明天大陸冷氣團南下，16日白天才會減弱，高山應留意結冰降雪。

氣象署說，東北季風持續影響，今天水氣會比昨天多，桃園以北及宜蘭降雨機率高，基隆北海岸及台北市山區下雨時間長並有局部大雨，北部、東北部及馬祖、金門天氣越晚越冷；明天大陸冷氣團南下，各地轉冷，直到16日白天氣溫才回升。

氣象署預報，明天起冷空氣影響期間，夜晚及清晨海拔3000公尺以上高山道路易有路面積冰，16日中層水氣通過，若溫度與水氣配合，海拔3000公尺以上高山可能降雪。

氣象署預測，今天北部及東北部白天高溫攝氏18至20度，晚上14、15度，馬祖整天13至15度，金門15至21度，其他地區及澎湖深夜後也將轉冷，低溫16至19度，白天中南部氣溫較昨天低一些但仍舒適，中部及花蓮高溫22至24度，南部及台東約25、26度，澎湖18至21度。

明天冷氣團影響，北部氣溫11至17度，中部12至21度，南部14至22度，東北部12至16度，東部14至19度，東南部16至21度；澎湖15至19度，金門11至17度，馬祖10至13度。

氣象署說，16日清晨各地仍偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部、東北部及東部天氣仍涼；中層水氣通過，除基隆北海岸及東半部地區外，西半部山區也有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。