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迎入冬最強冷空氣 吳德榮：周末寒冷注意保暖 下周還有兩波
東北季風影響，中央氣象署今晨針對基隆北海岸、台北市山區發布大雨特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天北部、東半部有局部短暫雨，下午起鋒後強冷空氣南下，氣溫下降，愈晚愈冷；中南部中高雲增多、多雲時晴，白天舒適、早晚微冷。北部12至19度、中部13至27度、南部15至27度、東部13至26度。
明天至下周一西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；吳德榮表示，此波冷空氣為入冬以來最強，明天至下周一清晨，部分平地的最低氣溫將降至10度以下，要注意保暖。
下周一、周二冷空氣漸減弱，吳德榮表示，氣溫緩慢回升，但北台灣仍偏冷；西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。
吳德榮表示，下周三至下周末分別有兩股冷空氣南下，加入尚未明顯回暖的環境，使得下周的天氣以偏冷居多。但兩股冷空氣南下的時間、強度以及是否會再創低溫？都還不一定，因各國模式模擬差異甚大，且持續調整，應繼續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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