快訊

大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

第2波冷氣團周末抵達 氣象署：有逐漸晚到趨勢

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
冷氣團逐漸晚到趨勢。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
冷氣團逐漸晚到趨勢。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

今年入秋之後，台灣第一波冷氣團已在11月底報到，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，最低溫發生在11月29日的13.6度；第二波冷氣團預計本周末抵達。

每年10月1日入秋後，台灣開始受大陸冷氣團強度以上的天氣系統影響。氣象署表示，從1951年至2023年的氣象資料來看，台北日最低溫 ≦ 14度的日期平均落在「11月9日至12月12日」，最早的時間是1957年的10月8日，最晚則是在1995年的1月4日。

氣象署表示，雖然變冷的時間不是規律地逐年延後，但不難發現冷氣團有逐漸晚到的趨勢。若以1980年為分界，1950到1980年代台北日最低溫 ≦ 14度的日期平均為11月17日，而1980年至今的日期平均為12月2日，相差2周以上。

低溫 冷氣團 氣象署

延伸閱讀

大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

冷氣團發威！周日冷吱吱低溫探9度 3000公尺高山有望下初雪

冷氣團將抵達 專家曝降雪機率、台南以北低溫探個位數

未來1周冷颼颼 周六冷氣團直衝而來、下探10度低溫

相關新聞

台鐵票價春節後討論 改線年底報告

受到○四○三花蓮地震影響，台鐵北迴線地質變得脆弱，和仁至崇德段落石不斷，交通部提出改線計畫，以西移或高架化兩方案進行評估...

大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

今天東北季風持續影響，水氣比昨天多，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。

TPASS常客優惠 最快1月有譜

交通部預計年底針對TPASS二點○推出常客優惠方案。交通部長陳世凱表示，常客優惠範圍涵蓋全台縣市，預計針對各運具現有優惠...

上廁所=放棄座位？一票人嘆「單人搭乘沒人權」 高鐵緊急解釋

高鐵爆出自由座搶座衝突後，引發「搶座時間點」討論，有民眾指出，詢問客服得到離座即放棄位置，且不可分物品占位，但若多人同行...

花蓮香港重啟直航 單程不到2小時！遊客直呼好方便

花蓮、香港重啟直航班機，香港快運首航班機載運154名遊客，今晚6時50分落地花蓮機場，遊客直呼好方便。花蓮縣府送給每名遊...

第2波冷氣團周末抵達 氣象署：有逐漸晚到趨勢

今年入秋之後，台灣第一波冷氣團已在11月底報到，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，最低溫發生在11月29...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。