第2波冷氣團周末抵達 氣象署：有逐漸晚到趨勢
今年入秋之後，台灣第一波冷氣團已在11月底報到，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，最低溫發生在11月29日的13.6度；第二波冷氣團預計本周末抵達。
每年10月1日入秋後，台灣開始受大陸冷氣團強度以上的天氣系統影響。氣象署表示，從1951年至2023年的氣象資料來看，台北日最低溫 ≦ 14度的日期平均落在「11月9日至12月12日」，最早的時間是1957年的10月8日，最晚則是在1995年的1月4日。
氣象署表示，雖然變冷的時間不是規律地逐年延後，但不難發現冷氣團有逐漸晚到的趨勢。若以1980年為分界，1950到1980年代台北日最低溫 ≦ 14度的日期平均為11月17日，而1980年至今的日期平均為12月2日，相差2周以上。
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