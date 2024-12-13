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大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷。聯合報系資料照片
明天大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷。聯合報系資料照片

今天東北季風持續影響，水氣比昨天多，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。

氣象署表示，今天桃園以北及宜蘭降雨機率高，基隆北海岸及台北市山區下雨時間長並有局部大雨，竹苗及花東也有局部短暫雨，甚至中部地區及澎湖也有零星降雨，南部及金門、馬祖則是雲量偏多。

氣溫部分，北部、東北部及馬祖、金門天氣愈晚愈冷，北部及東北部白天高溫18到20度，晚上則會降到14、15度，而馬祖整天介於13到15度，金門則在15到21度，其他地區及澎湖深夜後也將轉冷，低溫16到19度，白天中南部氣溫較昨天降低一些，中部及花蓮高溫22到24度，南部及台東約25、26度，而澎湖氣溫在18到21度。

明天大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，周日大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。北部11至17度，中部12至21度，南部14至22度，東北部12至16度，東部14至19度，東南部16至21度；澎湖15至19度，金門11至17度，馬祖10至13度。

下周一清晨大陸冷氣團影響，各地仍偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部、東北部及東部天氣仍涼；中層水氣通過，除基隆北海岸及東半部地區外，西半部山區也有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。

下周二至下周四北方仍有大陸冷高壓遞補下來，台灣持續位於東北季風環境下，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周五至12月22日另一波冷空氣南下，各地氣溫下降；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；後期冷空氣強度預報不確定性較大，注意氣象署最新天氣資訊。

至於高山有無機會降雪？氣象署說，周六起冷空氣影響期間，夜晚清晨海拔3000公尺以上高山道路易有路面積冰，行車用路注意安全。下周一中層水氣通過，若溫度與水氣配合，海拔3000公尺以上高山有降雪機率。

冷氣團 馬祖

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