TPASS常客優惠 最快1月有譜

交通部預計年底針對TPASS二點○推出常客優惠方案。交通部長陳世凱表示，常客優惠範圍涵蓋全台縣市，預計針對各運具現有優惠再加碼每月給予回饋金，讓使用單一運具、每月搭乘金額未達月票者加入，最快明年一月中公布方案細節，春節後正式上路。

不過交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰表示，移轉私人運具的關鍵仍在於公共運輸兩端的接駁，若接駁不方便，仍會影響民眾使用意願，常客優惠鎖定的族群還是原本就使用公共運輸者，即使再優惠，使用私人運具者還是不會轉移。

李克聰建議要有相應配套，像是公共自行車更充足、有完整的自行車道、讓共享運具深入社區等。

陳世凱表示，現行的月票對於每天搭乘公共運輸的通勤族較划算，但也有些常客每月僅搭單一運具十多次，比較沒有意願加入，未來將用常客門檻，讓這些民眾也能享有優惠，屆時就不設限於單一生活圈，讓使用範圍擴大。TPASS月票每月已來到七十萬人次使用，希望能繼續往上增加。

他也說，現在多數運具都有推自己的優惠，例如捷運轉乘優惠等，TPASS二點○會在原有優惠基礎上更加碼，但不會優於現行月票的三到五折優惠。

陳世凱表示，常客優惠預計明年一月十四日宣布細節後，即可開放民眾上網加入會員登錄，二月一日起累計搭乘次數，預計三月廿五日就可以領到首筆回饋金。