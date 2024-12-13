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中檢、醫院合作 犯罪被害人減免掛號費

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

為協助犯罪被害人漫長身心重建、減輕醫療負擔，台中地檢署昨和台中各大醫師公會，以及50多間醫療院所，共同簽署合作備忘錄，將提供犯罪被害人「減免掛號費」優惠，讓需長期就醫、經濟弱勢家庭，多一分醫療保障。

台中地檢署昨舉辦「司法保護醫療關懷聯盟簽約儀式」，邀請台中市醫師公會、中市診所協會等多個醫界相關公會與協會，及中國醫藥大學兒童醫院、中山醫學大學附設醫院、台中慈濟醫院、澄清醫院、光田綜合醫院，還有台中市山、海、屯、都各地區逾50家醫院參與。

中檢說，與簽約醫院合作，將讓符合資格的犯罪被害人（馨生人）及其家屬，未來就診時，醫院提供減免掛號費優惠，可讓經濟弱勢的被害人家庭減輕醫療負擔。

法務部督導參事林嚞慧說，犯罪被害人因社會犯罪受衝擊，人生產生重大變化，需長期生活重建與身心治療，犯保協會盼廣設據點，結合醫療成立司法醫療保護聯盟，協助漫長生活重建。

犯保協會董事長張斗輝說，2013年他在台中地檢擔任檢察長，當時犯罪集團以遊民當人頭，推動「護民專案」與地方資源合作，是司法保護的成功經驗。他並提及當年廣三SOGO遭槍擊的孕婦，雖獲補償金，後續仍有賴慈濟醫院協助入住護理之家，司法保護醫療關懷聯盟也是秉持相同精神。

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