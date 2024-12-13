台中、桃園市公托一位難求 候補大塞車

台中、桃園市的公辦托嬰中心連年額滿，候補大塞車。台中市議員昨質詢指中市多達38處公托得排隊候補，其中7處候補逾百人，有幼兒苦等2年也等不到，市長盧秀燕答詢稱，台中公托辦得太好又是六都最便宜，一位難求，正盤點閒置空間增設，也盼議員協調。

台中市議員楊典忠、林祈烽、施志昌、鄭功進昨天在議會關切公托候補大塞車。楊典忠表示，行政院前瞻計畫一到四期補助台中市政府逾3.7億元建置托嬰中心，台中市45處公托、收托1288人，其中包含沙鹿、清水、太平、北屯舊社、北屯北興、烏日三和以及南屯公托等7處大塞車，候補名單逾百人。

「台中市公托建置速度太慢，市府要加速布建。」楊典忠表示，有幼兒報名後等到滿2歲喪失資格還遲遲等不到缺額；家長反映，市長不要再講公托倍增計畫了，先解決「候補倍增怎麼辦啦？」

盧秀燕說，她上任時，台中僅5處公托，是六都最少，因此市府積極布建，六年內增加9倍，現在45處公托。但設公托除了預算要過，還需要釋出空間，例如斥資7000萬元的沙鹿區明秀活動中心，一樓做社區活動中心，市府希望二、三樓能釋出做公托，但地方人士有意見，盼議員協調。

針對盧秀燕的說法，沙鹿區埔子里長蔡伶青表示，明秀活動中心當初在規畫時，並沒有要做公托，二、三樓目前開設長青學苑課程，有歌唱班、跳舞班、瑜伽班以及手作班等，二樓還添購KTV和桌椅等，班班爆滿，「現在又說要做公托，那長青學苑課程要搬到哪裡去？」應該規畫時就要先提出來。

桃園市截至今年底布建37家公托、17家托育家園，可收托1778名嬰幼兒，公托都很搶手額滿，得排隊候補，候補人數各區不一，少則15名，最多129名。桃市府婦幼局正持續盤點社宅、活動中心等公共空間，目標全桃園設80家公托及家園、收托人數達2814名。

排隊家長表示，現在新聞常見保母虐童、不當管教，很難不擔心小孩的安全，公托收費便宜而且有政府掛保證，監視器畫面還會上傳雲端保存，希望孩子能送托到公托。