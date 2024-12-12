台灣宣誓2025消除C肝 國際預評連讚「三冠王」有望達標

台灣宣誓2025年消除C肝，今（12）「全球消除肝炎聯盟（the Coalition for Global Hepatitis Elimination, CGHE）」與歐、美、日、澳等專家來台預評，對於台灣篩檢率、治療率、每年提供每位靜脈藥癮者（PWID）清潔針具數三項指標，給予金牌認證，認為「三冠王」的成績有助台灣早於世衛組織目標前消除C肝。

與會各界專家也指出，提供C肝感染高危險群篩檢和治療是達標最後一哩路，應秉持治到好的精神，不限制再感染者治療次數，以切斷病毒傳播鏈，防止感染死灰復燃，維持C肝消除優等生的成績，朝向消除C肝邁進。

明年台灣將正式全面體檢消除C肝進度，衛福部今舉辦「2024台灣消除C型肝炎國際研討會」，邀請各國專家來台交流、進行第一輪預評。

曾為90多個國家提供消除肝炎建議的CGHE主任Dr. John Ward表示，台灣、南韓、澳洲消除C肝的表現位居全球前段班，尤其台灣得到篩檢率、治療率、每年提供每位PWID清潔針具數「三冠王」，最為突出，明年有望提前於世衛的目標前達標。

世衛針對消除C肝，訂立計畫性目標及影響性目標。計畫性目標中，要求抽血診斷90％潛在感染者，80％患者接受治療，並確保醫療性注射及輸血血品100%安全，每年提供每位靜脈藥癮者（PWID）300個清潔針具；影響性目標則要求一般族群感染發生率小於10萬分之5，PWID感染發生率小於2％，Ｂ、Ｃ肝相關肝硬化及肝癌死亡率降至10萬分之6以下。

B、C型肝炎防治辦公室臨床醫療組召集⼈、林口長庚醫院教授級主治醫師簡榮南表示，台灣計畫性目標均已達標，惟影響性目標有待加強。研究顯示，台灣整體HCV抗體陽性率約3.1％，在末期腎病 （ESRD）患者、人類免疫缺陷病毒（HIV）感染者、PWID和接受鴉片類藥物替代治療者等高危險群族群，陽性率又更高。

PWID與矯正機關收容人等族群，易因共用針頭感染C肝，卻在人權考量下無法強制篩檢，加上用藥順從度差、再感染率高，導致診治不易。因此衛福部心健司將這些族群納入「113年度藥癮治療費用補助方案」，並依衛福部「2025年消除C型肝炎計畫」，鼓勵他們每年至少接受一次C肝抗體篩檢。

台大醫院雲林分院副院長洪建清和台大醫院癌醫中心副院長陳健弘認為，這些高危險群每年抽血篩檢C肝一次不夠，現有收容人及新入監者應全面篩檢。對此，中央研究院院士、前副總統陳建仁回覆，這部分關乎人權，會再與法務部討論，但就他所知，明年已有相關預算。

此外，中研院士陳培哲指出，根據澳洲經驗，再感染可能對C型肝炎的消除構成隱憂。簡榮南也表示，國內C肝的再感染病例數雖然不多，但為防止患者後續多次再感染，健保給付不應設下兩次治療為限的條件，而是持續提供治療，如此亦可有效切斷病毒的傳播鏈，防範病毒向外擴散。

慢性腎臟病、糖尿病患者因免疫系統和代謝功能異常，成為C肝病毒的高危險群，盛行率為一般大眾兩至三倍，彰化縣C型肝炎根除計畫召集人、高雄長庚醫院教授級主治醫師胡琮輝表示，研究顯示，C肝控制得宜有助於慢病控制慢性病患也應被視為篩檢治療的重要目標，接受共照服務。目前在與衛生局的合作下，透過萬人健檢及針對各高危險群的篩治，彰化縣率全台之先，於2022年達標世衛目標。

台灣有如今的成績，陳建仁表示，歸功於台灣自2003年起將C型肝炎治療納入健保給付，並陸續擴大公費篩檢與全口服藥物治療，更於今年成人預防保健服務中，提升B、C型肝炎公費篩檢費用，截至今年六月，B、C肝篩檢人數也已逾666萬人，大幅減少慢性肝疾、肝癌死亡率，預估2050年時，台灣肝癌死亡率降低50％。