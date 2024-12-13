健康你我他／親人分隔兩地 貓狗撫慰孤寂

自從小孩去新竹上大學，每年回家的次數十根手指數得完，夜晚的星星好亮，街道空無一人，好安靜也好冷清。加上家中的人口逐漸凋零，於是缺口漸漸由有緣的浪浪貓狗補上，讓彼此的貼心關懷撫慰我孤獨的心靈。

遛狗時，尋找早春第一朵純白的山茶花，盛開如你的笑顏；海邊踏浪、老梅綠石槽與燈塔合影多麼地和諧；騎車賞芒，兜風到五分山的氣象臺球體造型打卡，俯瞰萬家燈火有多美；冬天的粉紅色花瓣在跳舞，溫暖我的心房。老藔坑沁涼的水溏、象鼻岩的風光、情人湖的番鴨、金山蓮花田，都有我們的微笑和足跡，我們一起遊山玩水，生活就是如此的愜意。

一個人追劇時，把貓兒抱在懷裡輕拍，想吃點心肉泥時會在我腳邊磨蹭，睡前你總愛在我肚上踩呀又踩，直到我進入夢鄉。

我總會在開門前猜一猜，今天等在門前的是誰？你們用一生來陪伴我，我上網尋遍山珍海味來彌補你們。一起盯著你們注視的獵物，和你們說說話，猜測你們現在想表達的情意。分隔兩地的親情太遙遠，我只想此時此刻守候著身邊需要被愛的事物，趕走潮濕的雨夜，帶來每一刻的歡愉。

心不空白，人生，因為有你們而完美。望著你們笑得燦爛的影像，再大的壓力和過多的煩憂都一掃而空。感謝這一生最美好的時光有你們同行。