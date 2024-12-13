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30歲舉步維艱 原來與巨星一樣罹罕病

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

腳總是「異常沉重」，年僅30歲的女子，2年前開始發現走路總是怪怪的，原以為是運動傷害，但怎麼做復健也都無法緩解肌肉僵硬感，漸漸地女子的日常生活都開始受到影響，某天看見國際巨星席琳狄翁自曝罹患「僵硬人症候群」，其症狀與自己極為相似，赴北醫附醫檢查後，證實罹患相同的罕病。

台北醫學大學附設醫院神經內科主治醫師戴瑞億表示，僵硬人症候群是一種罕見疾病，盛行率約百萬分之一，全台估計約有20多名患者，僵硬人症候群的致病原因不明，但近年有愈來愈多研究發現，與人體的自體免疫系統異常有關。

僵硬人症候群好發於30歲到60歲的成年人，女性患者是男性的2倍，發病通常從下半身開始，從下腹部、下背部及下肢的肌肉開始出現僵硬感，漸漸地影響到走路，走路如機器人，最後會因肢體扭曲而舉步維艱，嚴重影響生活品質。

戴瑞億指出，這名患者是2年前發現異狀，她搭乘捷運時，準備走向對面月台，卻發現雙腿沉重舉步維艱，讓她走得滿頭大汗，出門上班成為一件痛苦的事，因此她只能改變通勤方式，改搭公車上下班，但當她行經斑馬線時，好幾次因為肌肉僵硬，卡在路中間進退不得，甚至曾跌倒骨折。

戴瑞億說，患者就診時，經神經學檢查及血液、腦脊髓液的檢測，確定罹患僵硬人症候群，目前採取多方治療，包含藥物、物理治療、職能治療等。其中，她從去年春天開始接受免疫治療，肌肉僵硬獲得明顯緩解，她與先生熱愛戶外活動，現在兩人還能偶爾外出踏青游泳，穩定控制病情，重拾生活。

北醫 患者 運動傷害

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