長效針劑治療思覺失調症 醫曝：配合回診追蹤效果更好

一名男子碩士畢業後2年確診罹患思覺失調症，因排斥吃藥復發住院，後使用抗精神病藥物長效針劑，配合回診追蹤，每3個月施打一劑，恢復良好，重返職場。精神科醫師說，健保署2022年起每年編列27億元獨立預算，給付思覺失調症病患長效針劑，搭配好門診追蹤，效果更好。

思覺失調症可能會出現幻覺、妄想、行為異常等症狀，嚴重影響日常生活。台灣社會與社區精精神醫學會理事長、凱旋醫院老年精神科醫師歐陽文貞說，思覺失調症盛行率約為千分之6，好發於16到30歲，傳統的口服抗精神病藥物有效，但需要每天按時服藥，否則易導致病情復發，但有許多患者排斥吃口服藥，現在有第2代長效針劑，藥效相對穩定、安全，更便利用藥，可改善病情。

草屯療養院一般精神科主任林俊媛說，國內推估有15萬名思覺失調症患者，但約5成未被診斷發現，若一開始沒有積極治療，之後大腦受損，有1/3會長期生病，如果越早治療，效果及大腦功能會保護得更好，可透過簡易自填量表，在前趨期及早發現，到醫院評估。

林俊媛表示，國內外醫界一致建議，長效針劑為思覺失調症的優先用藥選擇之一，施打後可維持體內穩定的藥物濃度，幫助患者控制病情，減少復發的風險。若能搭配好門診追蹤，效果更好。

健保資料庫研究顯示，長效針劑治療有助思覺失調症病友降低住院、半年內精神科急性病房再住院、急診與治療後2年死亡等4大風險。

最新研究也發現，住院期及早接受長效針劑治療，出院後持續使用長效針劑，能避免出院後早期中斷用藥，也有助降低12％的再住院風險。