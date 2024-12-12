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花蓮香港重啟直航 單程不到2小時！遊客直呼好方便

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮香港今晚重啟直航班機，縣長徐榛蔚（右四）等人出席啟動儀式。記者王燕華／攝影
花蓮香港今晚重啟直航班機，縣長徐榛蔚（右四）等人出席啟動儀式。記者王燕華／攝影

花蓮香港重啟直航班機，香港快運首航班機載運154名遊客，今晚6時50分落地花蓮機場，遊客直呼好方便。花蓮縣府送給每名遊客千元消費券，縣長徐榛蔚期待「花香線」為在地觀光產入新動能。

「花香線」由香港快運營運，目前每周四航班，每班180個座位，首航班機有154人來花蓮，再載運152人到港旅遊，搭乘率約8成5，開出紅盤。

在中國大陸深圳工作的林楊冀冬是花蓮人，與妻子抱著未滿1歲的幼子，搭機回鄉探視母親，他說，以往得在桃園落地再轉乘，直航至少省下3、4個小時，「實在太方便了」，以後可以更常回家。

首航班機有自由行也有團客，有旅客期待到部落參訪，體驗原民文化，也有人規畫泡溫泉。

花蓮縣府觀光處慶祝「花香線」重啟，提供每名遊客每人千元紙本消費券，可在農會、夜市採買。觀光處期待更多遊客、鄉親支持，讓搭乘率穩定成長，未來能夠擴大航班，甚至每天都有班機。民航局表示，明年1月25日到2月9日的農曆春節期間，每天都有航班，方便民眾搭乘。

「花香線」重啟讓觀光業界非常期待，花蓮縣民宿協會榮譽理事長葉陳錦說，對振興觀光很有幫助；花蓮航空站前計程車大排長龍，是許久不見的榮景，有運將表示，先前航空站客人不多，每天只有零星幾輛車排班，未來會配合出入境時間來這裡載客。

縣長徐榛蔚今晚到機場主持啟動儀式，迎接遠來客人，她說，期待直航讓兩地情誼更加緊密，並帶動地方經濟，為花蓮觀光產業注入新動能。

花蓮香港今晚重啟直航班機，香港快運班機搭載154名遊客抵達花蓮機場，遊客直呼好方便。記者王燕華／攝影
花蓮香港今晚重啟直航班機，香港快運班機搭載154名遊客抵達花蓮機場，遊客直呼好方便。記者王燕華／攝影
花蓮香港今晚重啟直航班機，香港快運班機搭載154名遊客抵達花蓮機場，受到縣府熱烈歡迎。記者王燕華／攝影
花蓮香港今晚重啟直航班機，香港快運班機搭載154名遊客抵達花蓮機場，受到縣府熱烈歡迎。記者王燕華／攝影
花蓮香港今晚重啟直航班機，縣長徐榛蔚期待加深兩地情誼，也帶動花蓮觀光發展。記者王燕華／攝影
花蓮香港今晚重啟直航班機，縣長徐榛蔚期待加深兩地情誼，也帶動花蓮觀光發展。記者王燕華／攝影

徐榛蔚 航班 花蓮 香港

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