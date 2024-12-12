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上廁所=放棄座位？一票人嘆「單人搭乘沒人權」 高鐵緊急解釋

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵爆出自由座搶座衝突後，引發「搶座時間點」討論，台灣高鐵表示，以各種極端案例要求定義入座次序及標準，恐以偏概全且限制自由座使用的彈性。聯合報系資料照
高鐵爆出自由座搶座衝突後，引發「搶座時間點」討論，台灣高鐵表示，以各種極端案例要求定義入座次序及標準，恐以偏概全且限制自由座使用的彈性。聯合報系資料照

高鐵爆出自由座搶座衝突後，引發「搶座時間點」討論，有民眾指出，詢問客服得到離座即放棄位置，且不可分物品占位，但若多人同行則可由他人代為保留座位，質疑其作法有歧視單人乘客的疑慮；高鐵表示，以各種極端案例要求定義入座次序及標準，恐以偏概全且限制自由座使用的彈性。

高鐵自由座方便旅客安排行程，不怕錯過班次，只要有位就能坐，但也延伸出是否人一離開就可坐下的討論。有民眾在社群threads上指出，詢問客服後，得到放物品在座位上就是占位的說法；根據其內容指出，因他人無法得知該乘客是要下車還是短暫離席，因此會視為占位行為，其他人有權使用該座位，但若多人搭乘則有例外情況，因為另一人可明確告知該乘客未下車，則允許其代為保留座位。

不少網友認為此說法有歧視單人乘客的疑慮，等於「單人買自由座就是沒人權」，單人搭乘無法上廁所，十分不友善；也有人建議高鐵賣「自由站」車票，1至10列車全對號，禁止站立，11至12列車為自由站，將所有座椅拆除，也能衝高運載量。

對此，高鐵解釋，自由座車廂座位使用，與其他公共場域內，非專屬／對號座位的標準並無不同，其精神就是依據先到者優先使用、自由入座，但仍應視當時實際情況，且有賴旅客相互體諒、禮讓，才能讓座位運用發揮最大且最適切的效益。

高鐵指出，以各種極端案例要求定義入座次序及標準，都恐以偏概全且限制座位使用的彈性，多數自由座旅客均能遵守乘車禮儀、共同維護乘車秩序；旅客乘車時，若發現有座位遭他人占用的情況，「不要移動他人物品或衍生其他糾紛」，可向列車組員反映，以利即時協處。

自由座 高鐵

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