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政院挹注2743萬補助台北花蓮航線運能 振興花蓮觀光

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
立榮航空。圖／聯合報系資料照片
立榮航空。圖／聯合報系資料照片

花蓮地區接連遭受震災、風災影響，聯外運輸不穩定，交通部及民航局協助花蓮縣政府，向行政院爭取到花東基金挹注，在鐵公路運輸穩定前，增加台北花蓮航線運能。立榮航空已規劃自12月30日起增班，可望為花蓮地區提供更便利的空運服務。

民航局表示，由於今年403花蓮強震與接續風災，造成花蓮地區往返北部的鐵公路運輸不穩定，交通部與民航局為在鐵公路運輸穩定前，鼓勵航空公司投入更多運能，積極協助花蓮縣政府，向行政院爭取以以花東基金辦理台北-花蓮航線增班獎助，行政院已於11月22日同意，行政院花東基金補助2,743萬2,000元，花蓮縣政府自籌304萬8,000元，總計3,048萬元，並由花蓮縣政府擔任主辦機關，交通部協助督導業者執行增班，及後續每3個月滾動檢討執行情形。

民航局說，已協調立榮航空依據花蓮縣政府全期工作計畫規劃臺北-花蓮航線增班與相關執行情形檢核機制，目前臺北花蓮航線每周飛航四、五、六、日四班，立榮航空並已積極增聘人員預劃自113年12月30日起增飛每周一、二、三航班，故自12月26日起臺北花蓮航線每天均有航班，將可提供往來民眾較為便利的空運服務。

此外，由於花東地區在地震及風災後鐵公路運輸尚不穩定，交通部針對花東地區鐵公路中斷已訂有「交通部東部蘇花段陸路運輸中斷之疏運應變程序」，民航局在遇有花東鐵公路中斷時，均於第一時間依災害情況、鐵公路可能中斷時間及旅客需求狀況等，請航空公司立即盤點運能，並於3小時內評估加開班機數量及時間點，以協助紓解民眾緊急旅運需求。

民航局強調，此次增班獎助措施能有效提升台北花蓮航線運能，除有助當地民眾緊急旅運需求外，亦能加速花蓮地區觀光及產業振興。

民航局 立榮航空 航線

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