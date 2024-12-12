「台北-花蓮」航線月底增班 26日起天天有航班

花蓮地區因震災、風災影響，聯外運輸不穩定，交通部及民航局協助花蓮縣政府，向行政院爭取到花東基金挹注，在鐵公路運輸穩定前，增加台北花蓮航線運能。民航局今表示，立榮航空已規劃自12月30日增班，也就是自12月26日起，台北花蓮航線每天均有航班，可望為花蓮地區提供更便利的空運服務。

今年0403花蓮強震與接續風災，造成花蓮地區往返北部的鐵公路運輸不穩定，民航局指出，為在鐵公路運輸穩定前，鼓勵航空公司投入更多運能，向行政院爭取以以花東基金辦理台北-花蓮航線增班獎助，行政院已於11月22日同意，經費以3048萬元為上限，其中行政院花東基金補助2743萬2,000元，花蓮縣政府自籌304萬8,000元，並由花蓮縣政府擔任主辦機關，交通部協助督導業者執行增班，及後續每3個月滾動檢討執行情形。

民航局表示，已協調立榮航空依據花蓮縣政府全期工作計畫規劃台北-花蓮航線增班與相關執行情形檢核機制，目前台北花蓮航線每周飛航四、五、六、日共4班，立榮航空已增聘人員預劃自12月30日起增飛每周一、二、三航班，因此自12月26日起，台北花蓮航線每天均有航班。

民航局表示，花東地區在地震及風災後鐵公路運輸尚不穩定，交通部針對花東地區鐵公路中斷已訂有「交通部東部蘇花段陸路運輸中斷之疏運應變程序」，民航局在遇有花東鐵公路中斷時，均依災害情況請航空公司盤點運能，並於3小時內評估加開班機數量及時間點。此次增班獎助措施能有效提升台北花蓮航線運能，除有助當地民眾緊急旅運需求外，也能加速花蓮地區觀光及產業振興。