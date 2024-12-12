新增捕蚊拍等7項充電式家電實施檢驗 加強鋰電池把關

你用的充電式家電商品安全嗎？經濟部標準局12日預告「電捕昆蟲器」、「電毯」、「個人用的電保暖器具」、「電熱褥」、「磨咖啡豆機」、「電動刮鬍刀」、「電剪髮器」等7項「充電式」商品納入檢驗範圍，115年7月起，這些產品都應完成檢驗程序後，才能進入市場銷售。

標準局指出，充電式商品具有攜帶及使用上的便利性，許多常見的民生家用電器逐漸演變出以連接USB等方式供電的充電款式。

考量近年鋰電池商品燃燒事故新聞頻傳，引發民眾對充電式商品鋰電池安全疑慮，標準局已陸續將市面上常見的充電式家電類商品納入檢驗範圍，並加強檢驗商品的充放電及鋰電池安全，包括對電器商品強制充電168小時（7天）、強制放電（電池裝反）、鋰電池的外部短路、落下試驗等測試，模擬消費者不正確使用是否會造成危害。

副局長謝翰璋表示，早年這些家用電器都是插電才能使用，均已列檢完畢，最近十年鋰電池大量出現，逐漸成為小電器的供電來源，因此標準局112年已將充電式風扇等7項最常見的充電式家電商品，納入檢驗範圍，目前已屬應施檢驗的充電電器包括「電風扇」、「真空吸塵器及吸水清潔機」、「電動食品碾磨器」、「電動食品混合器」、「電動榨汁機」、「燙（整）髮機」及「電動按摩器具」7項商品。

標準局表示，第二批應施檢驗充電式家電產品今（12）日預告後，最快60天後會正式公告，自公告日起，業者即可進行檢驗，如提早完成檢驗程序並取得商品驗證登錄證書者，即可提早標示「商品檢驗標識」，自115年7月1日起，規定應完成檢驗程序後，才能進入市場銷售。

商品經查證未完成檢驗程序，依商品檢驗法規定，處罰20萬元以上200萬元以下罰鍰，限期義務人回收或改正。合檢驗規定的商品，被查獲不符合檢驗標準時，依商品檢驗法規定，通知報驗義務人限期回收或改正，屆期未改正處10萬元以上100萬元以下罰鍰。