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不敵進口模組衝擊！中美晶電池產線明年元月停工 員工預支一個月特休

營建廢棄物亂倒問題嚴重 環境部長彭啟明也搖頭：光電場下方竟有鋼筋

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
環境部長彭啟明到七股區看坪里光電場查看，拿起被挖出來的鋼筋，覺得太扯了。記者鄭惠仁／攝影
環境部長彭啟明到七股區看坪里光電場查看，拿起被挖出來的鋼筋，覺得太扯了。記者鄭惠仁／攝影

營建廢棄物亂倒問題嚴重，環境部彭啟明今天下午除到台南市學甲了解爐碴處理情形，也到七股光電場，勘查非法掩埋營建混合物的囂張現象，彭看得都搖頭，覺得不可思議。彭啟明強調應源頭管理，將推循環經濟促進法，並做光電場的政策環評及落實環境社會檢核，特別是平地的光電場檢核要能符合大家期待。

台南市學甲的爐碴之亂從2年前選舉前吵到現在，立委、議員一直在質疑全程興業工廠下方的27萬多噸爐碴還沒清除，彭啟明今天到現場了解，台南市環保局長許仁澤、南區環境管理中心主任石秉鑫說明，工廠旁國有地被掩埋的爐碴已清除，正陸續去化中，而占地4萬5千平方公尺廠房下的爐碴，因為業者基於員工生計仍要運作生產，不同意拆廠清理，因此下方還有約7公尺深的爐碴。

許仁澤說，但因界線的爐碴裸露，下雨滲入後造成旁側積水如石灰水，PH值高達13的強鹼，但有設地下井監測，並未有汙染情形，會持續監控。

經與國產署等單位討論後，彭啟明指示風險控須管控到最小，用水泥等方式覆蓋裸露的爐碴，阻絕PH值過高的水影響周遭環境，並在明年妥善完成。

台南環檢警今年8月偵破偷倒營建廢棄物集團，至目前已在3處光電場、11處魚塭挖到掩埋的營建混合物，彭啟明也到七股看坪里被掩埋廢棄物的光電場勘查，此處光電場尚在申請中，但還沒核准，業者已架設好基樁，加上大塊的水泥物、鋼筋被挖出，彭啟明看得都搖頭。

彭啟明針對亂倒廢棄物嚴重現象，強調環檢警合作大力取締，從2015年到目前已查獲2500件，7600多人遭法辦，但抓不勝抓。

他認為，過去源頭管理可能出現一些問題，未來為加強營建土石方與廢棄物的管控處理，目前正逐步釐清，甚至考慮部分未核准的土石場能合法化，以利源頭管控。

彭啟明強調，營建土石方原本就是資源，營建廢棄物若做好篩分也可循環再利用，因此，未來會推循環經濟促進法，同時加強稽核與查核，環檢警合作整飭亂象，杜絕台61線沿線亂倒現象。

彭啟明表示，過去台灣有很多綠能弊案，行政院已建立平台，讓過程、回饋機制都透明化，而且簡化程序，防不肖者上下其手，以去汙名化。目前能源署有一環社檢核機制，環境部要求更具體落實，針對敏感區如濕地、山地、國家公園等，超過25MW或15公頃就要環評，且由環境部環評。過去綠電擴張太厲害，未來會逐步改善，期待能源署能做出政策環評，讓大家對於光電太多，是否會溫度上升等問題做研究探討，讓民眾心安。

彭啟明說，環境部也會主動對敏感區督促能源署落實環社檢核，特別是平地的部分，更應讓居民了解檢覈的標準，建立好制度，把對人民生活衝擊降到最低。

台南市全程興業下方有27萬多公噸爐碴，交界裸露處，雨水滲入，旁側積水如石灰水，PH值13。記者鄭惠仁／攝影
台南市全程興業下方有27萬多公噸爐碴，交界裸露處，雨水滲入，旁側積水如石灰水，PH值13。記者鄭惠仁／攝影

台南 廢棄物 彭啟明 環境部

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