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介惠基金會號召「歲末傳愛」 接力溫暖偏鄉獨老

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
傳愛大使大霈走訪彰化偏鄉關懷弱勢長者，呼籲社會各界支持介惠基金會的「歲末傳愛計畫」。圖/介惠基金會提供
傳愛大使大霈走訪彰化偏鄉關懷弱勢長者，呼籲社會各界支持介惠基金會的「歲末傳愛計畫」。圖/介惠基金會提供

對大多數人來說，歲末象徵溫馨與團聚，但對偏鄉獨居長輩來說，卻是寒冬中的挑戰，因孤獨生活、行動不便，缺乏親人照護，在寒冷中顯得格外無助。介惠基金會「歲末傳愛計畫」今已啟動，邀請社會大眾以愛與陪伴溫暖長輩的生活。

介惠基金會執行長施欣錦表示，基金會自成立以來，始終關注偏鄉地區的弱勢群體，尤其是寒冬時期對物資的迫切需求。36年前便啟動了寒冬送物資的活動，至今仍在持續，幫助更多有需要的家庭與長輩。

今年的送暖活動特別邀請到多才多藝且致力於公益的李霈瑜(大霈)擔任傳愛大使。10月底，大霈親自探訪彰化一處寧靜漁村，探望年逾八旬的許爺爺。許爺爺因失明和重聽而失去生活自理能力，經常在孤單中面對生活的不便與危險。五年前，介惠基金會的照服員阿華進入許爺爺的生活，每天準備營養餐點、陪伴散步，並以溫暖的關懷充實他的生活。

大霈與阿華一同陪伴爺爺，親身體驗照顧長輩的心路歷程，看到許爺爺在介惠基金會的幫助下不再孤單，重新找回生活的笑容，大霈感慨道「看到爺爺的笑容，我覺得一切都值得」她感謝照服員們的無私付出，並呼籲社會各界支持介惠基金會的「歲末傳愛計畫」，共同愛心接力，成為偏鄉長者生命中的陽光。

介惠基金會誠摯邀請您參與「歲末傳愛計畫」，長期關懷偏鄉地區弱勢長者。凡捐款此專案每月定期捐600元（至少一年），或單次捐款1000元以上，即可獲贈知名繪本作家貝果公益授權的「愛•希望種子」帆布袋（數量有限，送完為止）。加入傳愛行列：https://reurl.cc/46p2QR

偏鄉 公益 爺爺 長輩

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