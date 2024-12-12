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不敵進口模組衝擊！中美晶電池產線明年元月停工 員工預支一個月特休

冷氣團挾境外汙染物 14日空氣品質普通至橘燈等級

中央社／ 台北12日電

環境部今天表示，空品模式模擬及空品監測結果顯示，中國山東到上海出現霾害，預計14日凌晨起，境外汙染物伴隨大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質，預估多為普通至橘色提醒等級。

環境部發布新聞指出，今天中國濟南至上海一帶細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約為每立方公尺60到110微克，預計14日境外汙染物隨大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質，北部地區PM2.5的小時濃度可能達到每立方公尺約40到50微克，境外汙染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為普通至橘色提醒等級。

彰化至雲嘉南沿海地區因為風速增強，13日起可能出現揚塵現象，懸浮微粒（PM10）小時濃度可能達到每立方公尺200到300微克。

環境部預計，15日白天起，境外影響趨緩，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處，風速較弱，仍須留意汙染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。

另外，環境部空氣品質監測網顯示，監測資料及氣象署今天下午4時氣象資料顯示，13日東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位在下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環境部預測，13日竹苗、中部、宜蘭、花東空氣品質擴散影響區為良好等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為普通等級，雲嘉南局部地區短時間可能達到對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

冷氣團 環境部 空氣品質

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