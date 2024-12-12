湄公河文化中心串聯東南亞 「朋友的朋友」展成果

多元族群成就台灣民眾面貌，國際生活藝術組織在台推廣「湄公河文化中心MCH」計畫6年來，首檔展覽「朋友的朋友」今天開展，展出參與學員故事，將以市集讓民眾更了解東南亞文化。

「朋友的朋友：串起台灣與東南亞網絡」開幕記者會今天舉行，文化部交流司專委梁毓芳致詞表示，期盼「湄公河文化中心MCH」計畫持續貢獻並打造健康而多元的亞洲文化生態，讓台灣和東南亞的文化交流和藝術共創繼續茁壯，持續發展與長出多元的成果。

國際生活藝術組織執行總監普勒朋（PhloeunPRIM）特別從海外來台參與開幕，並特別感謝「湄公河文化中心MCH」計畫受文化部支持，他提到，「湄公河文化中心」區域計畫是由超小的3人執行團隊組成，但他們在非政府、非營利組織架構下，透過槓桿、串聯出超過千人參與活動，不只是區域文化合作的典範，也為推動亞洲文化的共融與繁榮樹立標竿。

「湄公河文化中心MCH」計畫以亞洲為中心，串聯台灣藝文工作者與東南亞藝文圈，聚焦培養中階亞洲跨國人才，6年多來，吸引超過千人參與活動。「朋友的朋友」展覽中，則邀請參與計畫的學員楊志雅、鄭瑋萱與林玉菁，分享她們如何透過參與計畫，開始和東南亞有更多的連結並創作。

展覽包含共創的裝置作品「網絡：當我們同在一起」，透過多人參與編織，形成繽紛多彩的牆面。不同顏色代表文化的多樣性，編織則象徵參與、相互交融意象，作品中也嵌入「家」、「搜尋引擎」、「盟友」、「實驗場域」等關鍵詞，展現學習夥伴眼中的湄公河文化中心。

除展覽外，主辦方同步規畫「聊聊時光」活動讓人體驗東南亞不同國家的茶，還有講座活動討論台灣與湄公河區域的交流如何扮演亞洲文化區發展的關鍵角色，另有東南亞文化市集及手作工作坊，讓民眾輕鬆踏進台灣與東南亞的交流之門。

「朋友的朋友：串起台灣與東南亞網絡」展今天起於華山1914文創園區中3館2樓拱廳展出至17日。