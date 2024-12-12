兒童歌舞劇「傻子王國」 傳遞善良與包容
鞋子兒童實驗劇團推出兒童歌舞劇「傻子王國」，希望傳遞善良、勇敢與包容，讓孩子在歡笑與感動中成長。長笛教母樊曼儂今天出席記者會，希望好的兒童音樂劇能被更多家長看見。
「傻子王國」由華視「婆婆媽媽」編劇謝瑞蘭改編自大文豪托爾斯泰的經典童話，故事敘述主角伊凡在面對重重挑戰時，始終以善良與樂觀克服困難，最終用愛化解危機，建立了和平的王國。
劇團藝術總監陳筠安今天在記者會上表示，托爾斯泰想要傳達「只有純真善良的心靈，才能創造真正的愛與和平。」陳筠安表示，透過伊凡這個角色，讓觀眾了解「傻人有傻福」及「單純善良」的重要，「愈是不計較獲得的就愈多，反之，愈是貪婪跟驕傲必會失去跟失敗。」
劇團團長戴嘉余表示，這次演出融合歌舞與光影，加入手語等元素，演員與觀眾也會有台上台下的互動橋段，讓觀眾也是劇中發展劇情的一部分。
樊曼儂表示，她身為成長文教基金會董事長，是拍手加油的角色，「鞋子兒童實驗劇團是基金會重要文化品牌，專注製作兒童觀賞的音樂劇，希望推薦給大家。」
兒童歌舞劇「傻子王國」將於2025年3月21日到3月23日演出，地點在南海劇場（國立台灣藝術教育館）。
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