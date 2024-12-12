冷氣團發威！周日冷吱吱低溫探9度 3000公尺高山有望下初雪

明天持續受東北季風影響，周六起至下周一受大陸冷氣團南下，溫度直線下滑，中央氣象署預報員張承傳表示，周日清晨溫度最低，局部空曠地區低溫下探9度，平地約11至13度，整日陰天且微飄雨，參與台北馬拉松民眾需多注意保暖；另下周一低溫加上水氣增加，3000公尺以上高山有機會降雪，成為今年入冬首次下雪。

張承傳說，明天（13日）受東北季風影響，水氣會比今天多，桃園以北、宜蘭降雨機率高，基隆北海岸、台北山區有局部大雨，新竹、苗栗、花東地區有局部短暫雨，中部有零星降雨，其他地區雲量多。

周六（14日）大陸冷氣團南下，水氣減少，但基隆北海岸仍有短暫雨，桃園以北、宜蘭、花蓮、中部以北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日至下周一清晨（15、16日）持續受冷氣團影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及北部山區有局部短暫雨。

下周一（16日）白天起，冷氣團減弱，但北方仍有大陸冷高壓南下，使台灣附近為東北風的環境，北部、東北部及東部天氣仍偏涼，基隆北海岸、宜花、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下周二至下周四（17至19日）持續受東北季風影響，但水氣減少，僅迎風面有降雨。

溫度部分，張承傳指出，明天白天北部、東北部高溫為19至21度，入夜開始降溫至14、15度，中南部及花東白天高溫22至26度，深夜降為16至19度。

張承傳表示，這波大陸冷氣團影響時間為周六至下周一清晨，中部以北、東北部低溫11至13度，最低溫預估落在周日（15日）清晨，局部空曠地區再低1至2度，低溫下探9度；下周一（16日）白天起冷氣團減弱，氣溫逐步回升。

台北馬拉松周日（15日）登場，張承傳說，周六、周日水氣減少，但仍有零星降雨，周日清晨跑者應會遇到陰天、微飄小雨的天氣，提醒注意保暖。