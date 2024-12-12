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陸熱銷「擠痘痘玩具」在台不得銷售 經濟部：已啟動專案查核
中國大陸校園現在流行一款新玩具「擠痘痘」，配備帶針頭的針筒用來注射空氣用，這項玩具充滿危險性，經濟部標準局表示，因為有「銳邊」，所以不符合我國的玩具安全標準，不得在市場上銷售。標準局已啟動專案查核，且已要求露天、酷朋、蝦皮等電商下架該商品。
標準局表示，凡進口或國內產製玩具，須符合CNS 4797玩具安全系列標準，檢測塑化劑、8種重金屬，以及危害邊緣、尖端等項目。標準局副局長謝翰璋表示，「擠痘痘玩具」是標準局應施檢驗玩具範圍，玩具是由玩偶與針頭組合販售，其中如果附有可注射人體的針頭，判定不符合玩具安全標準，不得在市場上銷售。
謝翰璋表示，標準局已啟動實體門市、網路電商檢查，凡經檢查不符合者，將依商品檢驗法要求業者下架回收，並處以罰鍰，不過，到目前為止，並未查獲有販售這款擠痘痘玩具的情形。
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