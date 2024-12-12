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新北捷運也開超商！與企業合推在十四張開幕 未來有望拓展多點

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北捷運與超商業者合作，今於環狀線十四張站開幕首家自營超商。記者李成蔭／攝影
新北捷運與超商業者合作，今於環狀線十四張站開幕首家自營超商。記者李成蔭／攝影

新北捷運超商業者合作，今於環狀線十四張站開幕首家自營超商，站店合一滿足旅客交通及生活消費需求，也為公司挹注營收。新北捷運公司表示，該新型商業模式將資源發揮最大效益，旅客也可體驗一站式服務；民代則憂心專業度及工時問題，建議也要招納專業人才，讓副業經營發揮最好效果。

公營運輸長期以來須在顧及民眾需求下兼顧營收，但一些站點招商未必容易，捷運公司首推在站內與業者合作打造聯名超商，今與全家便利商店於環狀線十四張站舉辦開幕記者會，現場不只發好禮，還有多重開幕優惠，一早就吸引眾多民眾排隊，讓站內熱鬧非凡。

捷運公司董事長林祐賢指出，為讓民眾有更便利的捷運生活圈，除提供運輸營運服務外，也融入餐飲、零售及文化體驗，這次十四張站開張的新超商，還導入了自助結帳機、全智能EC智取櫃、智能咖啡機與智販機等多項科技設備，提供更便捷的購物體驗；他笑稱，超商的營收可能快比安坑輕軌營收還多，十四張站若經營順利，未來還將在環狀線板橋站、新北產業園區站等擴點。

捷運公司表示，今年起籌備「大車站計畫」，隨著新北環狀線宣布全面復駛，也要提供更便利的軌道生活形態，十四張站超商由業者提供零售業型態技術支援、捷運公司自營，未來將朝向讓車站的詢問服務處與零售店舖相結合，讓傳統式車站服務變成車站經營。

捷運公司提到，十四張站超商內也推出多款新北捷運專區、聯名包裝專區等，包含模型、紀念品、聯名包裝的FamiCollection飲品及零食，開幕期間還推出Let’s Café新北捷運聯名杯套。

捷運公司總經理吳國濟表示，十四張站為環狀線與安坑輕軌交會點，有絕佳位置，站內空間很大，新北主動出擊將資源發揮，店內全為新北捷運員工，可處理旅客消費及票務問題；未來也考慮站內發展飲食、投幣洗衣等空間，滿足旅客生活，還可到一旁景觀露台遠眺台北101。

吳國濟指出，十四張站超商不只讓聯名商品有空間販售，合作業者的其它分店也會有聯名商品，讓商品通路更廣；未來除了超商，捷運共構大樓也盼招商百貨公司，更擴大發展商業、物業等，而不是單純將站內空間出租而已。

新北市議員黃心華肯定捷運公司多角化經營，不過也提醒，需注意員工過勞及是否符合專業問題，且未來不只超商，可能有多樣商業樣態，目前捷運公司也還有員額，建議要招募商業管理或服務業專業人才，讓副業經營發揮最好效果。

新北捷運與超商業者合作，今於環狀線十四張站開幕首家自營超商，吸引不少民眾到場。記者李成蔭／攝影
新北捷運與超商業者合作，今於環狀線十四張站開幕首家自營超商，吸引不少民眾到場。記者李成蔭／攝影
新北捷運與超商業者合作，今於環狀線十四張站開幕首家自營超商，店內有許多新北捷運專屬商品。記者李成蔭／攝影
新北捷運與超商業者合作，今於環狀線十四張站開幕首家自營超商，店內有許多新北捷運專屬商品。記者李成蔭／攝影
新北捷運與超商業者合作，今於環狀線十四張站開幕首家自營超商。記者李成蔭／攝影
新北捷運與超商業者合作，今於環狀線十四張站開幕首家自營超商。記者李成蔭／攝影
新北捷運與超商業者合作，今於環狀線十四張站開幕首家自營超商，店內有許多新北捷運專屬商品。記者李成蔭／攝影
新北捷運與超商業者合作，今於環狀線十四張站開幕首家自營超商，店內有許多新北捷運專屬商品。記者李成蔭／攝影
新北捷運與超商業者合作，今於環狀線十四張站開幕首家自營超商，未來還將結合旅客詢問處，一站式服務讓旅客更方便。記者李成蔭／攝影
新北捷運與超商業者合作，今於環狀線十四張站開幕首家自營超商，未來還將結合旅客詢問處，一站式服務讓旅客更方便。記者李成蔭／攝影
新北捷運與超商業者合作，今於環狀線十四張站開幕首家自營超商。記者李成蔭／攝影
新北捷運與超商業者合作，今於環狀線十四張站開幕首家自營超商。記者李成蔭／攝影
新北捷運與超商業者合作，今於環狀線十四張站開幕首家自營超商，吸引不少民眾到場。記者李成蔭／攝影
新北捷運與超商業者合作，今於環狀線十四張站開幕首家自營超商，吸引不少民眾到場。記者李成蔭／攝影

捷運公司 新北捷運 超商

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