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健保給付思覺失調症長效針劑 精神醫學會推社區醫療

中央社／ 台中12日電
台灣社會與社區精神醫學會今天表示，長效針劑是思覺失調症優先用藥之一，健保已納給付。健保示意圖／本報資料照片
台灣社會與社區精神醫學會今天表示，長效針劑是思覺失調症優先用藥之一，健保已納給付。健保示意圖／本報資料照片

台灣社會與社區精神醫學會今天表示，長效針劑是思覺失調症優先用藥之一，健保已納給付；近年發現有年長患者被誤以為失智症，呼籲注意家中長輩，未來盼透過社區治療，造福更多個案。

台灣社會與社區精神醫學會今天在台中召開衛教記者會，學會理事長歐陽文貞、衛福部草屯療養院一般精神科主任林俊媛等人皆出席。

歐陽文貞會中表示，思覺失調症是因「大腦生病了」，病友可能因腦部功能失調，出現妄想、幻覺幻聽、整理思緒困難、辨識動作或解讀面部表情困難等症狀，若未及早介入或因治療中斷，將讓大腦失衡狀況反覆發生。

歐陽文貞說，思覺失調症好發於16至30歲，國人盛行率約千分之6，近年也發現有老年期患者，被家屬誤認為失智症，經就醫檢查才發現，呼籲民眾應多注意家中長輩狀況。

林俊媛提到，國內外醫界一致建議，長效針劑為思覺失調症優先用藥選擇之一，相較於口服抗精神病藥物，長效針劑治療有助病友降低住院、半年內精神科急性病房再住院、急診與治療後2年死亡等4大風險；健保署已納入給付，並自民國111年起，每年編列新台幣27億元獨立預算，促使病友能盡早，無負擔地接受針劑治療。

林俊媛分享，20多歲病友「阿中」擁有碩士學歷，2年前確診思覺失調症，卻因排斥吃藥而復發住院，出院後使用每月1針長效針劑，半年後身心狀況恢復良好，決定從中部北上工作，經與醫師討論，改打3個月1針長效針劑，至今保持工作與病況穩定。

歐陽文貞說，學會正推動社區精神醫學次專科醫師制度，希望未來社區精神醫學團隊，透過深入基層社區治療，造福更多個案，減少社會安全疑慮或觸法事件，促進社區心理健康，也期待政府持續挹注資源，為病友投入更多支持。

健保署 思覺失調症 醫學

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