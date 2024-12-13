匠心智造幸福宅，Panasonic定義現代家庭的居住新可能

根據行政院統計，三口小家庭依然是台灣主流住宅型態，隨著小宅需求不斷攀升，如何提升居家空間效率並結合創新設計，成為現代家庭關注的核心議題。Panasonic以「智慧美學」為主軸，於12月12日至15日的台北國際建築建材暨產品展中，打造沉浸式的三口之家住宅實景，並推出十項創新居家解決方案，為台灣小家庭帶來全新生活靈感。

Panasonic今年以「三口之家」為主題，呈現全戶沉浸式場景體驗，重新定義家的可能性。圖為台灣松下銷售公司總經理張天來。 圖／Panasonic 提供

小宅設計新典範：沉浸式居家體驗

在此次建材展中，Panasonic整合旗下多元商材資源，於展場打造三口之家住宅實景，從玄關、客廳到廚房、衛浴，完整呈現實用且美學兼具的居家設計。透過結合智慧家居技術與匠心設計理念，讓每位參觀者能親身感受居住空間的全新可能性。

展場亮點包括十項居家解決方案，如模組化收納、智慧空氣品質管理、四分離衛浴設計等，充分滿足三口小家庭的多元需求。

Panasonic今年展出全新Glatima系列、可適配不同裝潢風格；IoT智慧開關透過APP整合全屋照明和多樣家電，一鍵就能輕鬆啟動，讓生活更便利。 圖／Panasonic 提供

智慧與空間美學的完美結合

Panasonic針對三口之家設計出一系列高效且美觀的空間規劃，讓有限的住宅空間發揮最大效能：

玄關設計：旋轉鞋櫃提升小空間的使用率，將進門空間打造成整潔有序的起點。

模組化收納：透過I-shelf與Cubios系統，靈活滿足家庭成員的多樣化需求，實現收納與美感兼具的效果。

智慧客廳：結合IoT技術與IAQ空氣品質解決方案，智慧化管理室內空氣，提供健康清新的共享時光，打造現代小家庭的核心空間。

高效廚房與四分離衛浴，滿足日常需求

針對小家庭忙碌的生活步調，Panasonic在廚房與衛浴設計上帶來全新解決方案：

L-CLASS廚具：結合超大收納空間與靈活料理動線，並提供客製化設計，滿足不同家庭的烹飪需求；IH調理爐則以無火料理和精準控溫，提升烹飪的安全性與便利性。

四分離衛浴設計：將洗衣區、浴室、廁所與盥洗室分區佈局，高效動線設計避免使用互相干擾，全面提升空間利用效率。

多元創新商材，重新定義家的可能性

Panasonic更推出多樣化商材，滿足現代家庭對居家美學與功能性的雙重需求：

寵物友善設計：展出抗菌木地板、具寵物模式的空氣清淨機、寵物通道室內門等，為飼主與毛小孩打造健康便利的居家環境。

全屋飲用水解決方案：以前戶式淨水器搭配專業淨水設備，從源頭確保飲水與用水的純淨安心。

微情境照明與美學開關插座：靈活調整亮度與外觀設計，完美契合多元裝潢風格，提升居家質感。

與Panasonic共創美好生活

Panasonic以「空氣、光、水」三大生活要素為核心，結合日本匠心技術與設計，為消費者帶來健康、舒適的美好生活願景。誠摯邀請消費者於12月12日至15日蒞臨台北國際建築建材暨產品展，親身體驗Panasonic帶來的智慧美學魅力，探索家的更多可能性！

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