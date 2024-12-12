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甲狀腺癌友中醫合療緩不適 衛福部「這計畫」明年新納3癌症

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
中華民國中醫師公會全國聯合會今天舉行「甲狀腺及甲狀腺癌的中醫治療」記者會。記者林則澄／攝影
中華民國中醫師公會全國聯合會今天舉行「甲狀腺及甲狀腺癌的中醫治療」記者會。記者林則澄／攝影

58歲鮑小姐罹患肺部腫瘤及甲狀腺癌，手術治療與放療後不易入睡、頭暈易喘、肩膀痠痛、喉嚨有痰，今年八月尋求中醫調理，目前已緩解不適症狀。醫師表示，甲狀腺癌的中醫介入時機包括手術後的調理與併發症，衛福部健保署明年將擴大「中醫癌症患者加強照護整合方案」，納入甲狀腺癌，讓更多患者受惠。

中醫師公會全聯會今天說明「甲狀腺及甲狀腺癌的中醫治療」，中醫師全聯會理事長詹永兆指出，衛福部健保署「中醫癌症患者加強照護整合方案」，包括癌症患者西醫住院中醫輔助醫療計畫、癌症患者中醫門診延長照護計畫、特定癌症患者中醫門診加強照護計畫，明年預算3億5230萬元，比今年增加8730萬元。

其中特定癌症患者中醫門診加強照護計畫，希望透過中西醫結合治療，將腫瘤病人經手術、放化療後常出現的腸胃不適、眩暈、落髮，及療程中常出現的口亁、口腔潰瘍、便秘、腹瀉、張口困難等症狀減輕到最低，讓病人順利完成整個西醫療程。

詹永兆指出，原先特定癌症患者中醫門診加強照護計畫針對乳癌、肝癌、肺癌、大腸癌、胃癌、攝護腺癌、口腔癌，明年將新增子宮頸癌、子宮體癌、甲狀腺癌，適用計畫民眾包括符合特定癌症病名診斷，並領有重大傷病證明，經手術後一年內或放化療（含標靶治療）或其他抗癌治療期間的病人。

高雄市立鳳山醫院中醫科主任鄭宇真說，甲狀腺癌的中醫介入時機，包括患者接受甲狀腺手術後，即便有形的腫瘤已消除，但趨性仍在，中醫除了幫助能減緩局部腫脹，也可調整氣機避免疾病再犯。另也可透過中醫改善手術後的後遺症，包括喉返神經損傷、水腫導致聲帶功能異常，及眩暈、夜尿頻數、倦怠乏力、胸肋悶脹等症狀。

鄭宇真說明，甲狀腺術後局部腫脹，常見原因是手術引起氣滯血瘀，治療以行氣活血化瘀藥物為主，並配合傷口恢復情況，若有發炎或出血須可配合清熱涼血藥物，後續依個案體質可搭配針灸與藥物。甲狀腺癌術後治療大原則是祛邪與扶正，可改善術後症狀，加強體力與預防再發。

高雄榮民總醫院傳統醫學科部主任邱鎮添說，甲狀腺癌患者經手術、放射治療後，可能免疫功能低下，並出現癌因性疲憊，可透過中醫師開立處方藥達到治療效果。若患者肩膀痠痛，則可透過穴位按摩改善，若水腫導致聲帶功能異常，則可透過針灸緩解。

台北市立聯合醫院中醫部中醫兒科主任陳重嘉說，甲狀腺疾病導致代謝紊亂，可能引發情緒波動、焦慮及社會適應等心理問題，患者除了適度運動，如打太極拳與氣功，或透過針灸療法放鬆神經系統，也可尋求專業心理輔導及親友的支持，飲食上則可均衡攝取蛋白質、健康脂肪、維生素與礦物質，並適量補充碘，有助於維持甲狀腺功能，但也避免過量碘攝取與生冷食物，可減少脾胃負擔，促進甲狀腺健康。

高雄市立鳳山醫院中醫科主任鄭宇真說明，甲狀腺癌的中醫介入時機。記者林則澄／攝影
高雄市立鳳山醫院中醫科主任鄭宇真說明，甲狀腺癌的中醫介入時機。記者林則澄／攝影
台北市立聯合醫院中醫醫學部中醫兒科科主任陳重嘉說，甲狀腺疾病導致代謝紊亂，可能引發情緒波動、焦慮及社會適應等心理問題。記者林則澄／攝影
台北市立聯合醫院中醫醫學部中醫兒科科主任陳重嘉說，甲狀腺疾病導致代謝紊亂，可能引發情緒波動、焦慮及社會適應等心理問題。記者林則澄／攝影
58歲鮑小姐罹患肺部惡性腫瘤及甲狀腺癌手術治療與放療後，今年8月尋求中醫調理身體，目前已緩解不適症狀。記者林則澄／攝影
58歲鮑小姐罹患肺部惡性腫瘤及甲狀腺癌手術治療與放療後，今年8月尋求中醫調理身體，目前已緩解不適症狀。記者林則澄／攝影

中醫 健保署 患者 甲狀腺

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