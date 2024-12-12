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TPASS 2.0優惠最快2025年1月上路 現有運具再加碼

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部去年開始推動TPASS通勤月票，今年底將再規畫TPASS 2.0方案。聯合報系資料照片／記者宋原彰攝影
交通部去年開始推動TPASS通勤月票，今年底將再規畫TPASS 2.0方案。聯合報系資料照片／記者宋原彰攝影

交通部長陳世凱12日指出，明年將會針對TPASS 2.0方案的常客優惠給予優惠加碼，讓使用單一運具、每月搭乘金額未達月票者加入，最快明年1月中宣布上路，最慢春節後上路。

交通部去年開始推動TPASS通勤月票，今年底將再規畫TPASS 2.0方案，預估將有短天期定期票及常客優惠二種方案。陳世凱說明，現行的月票對於每天搭的通勤族較划算，不過也有部分常客每月僅搭單一運具11、15、18次，相對沒有意願加入，未來將用常客門檻讓這些民眾也能加入方案，範圍涵蓋全台縣市，不設限於單一生活圈，加入運具與現行月票差不多，主要是針對運具推優惠。

陳世凱說，目前許多運具都有自己的優惠，TPASS 2.0會在這些基礎上更加碼，多折讓一些好處給旅客，但不會低於現行月票的3到5折優惠。現在TPASS已經來到70萬人次使用，希望繼續往上增加，鼓勵使用單一運具的通勤族，及平常不會使用公共運輸者加入。另也會請業者協助，盡量不影響現有硬體設備整合，未來推出的常客優惠跟北捷、台鐵等推出的回饋方案都可以同時適用。

至於預算狀況，陳世凱說，TPASS月票原先是以200億元特別預算執行，TPASS 2.0勢必會讓預算增加，若有需要新增會再想辦法。至於特別預算明年到期，後年起會跟行政院討論朝公務預算方向續行，但仍要視政府財政狀況。

除此之外，交通部也規劃將發行全新的TPASS卡，陳世凱說，民眾如果購買新卡，明年底前將加碼回饋10%，後續也會規劃使用手機的行動票證等。TPASS 2.0常客優惠預計明年1月14日宣布即可開放民眾上網加入會員登錄，2月1日起累計搭乘次數，預計3月25日就可以領到首筆回饋金。他也說，常客優惠可綁定民眾自己原先的電子票證，也可免費換TPASS 2.0卡，若明年底前換成TPASS 2.0卡，每月可再加碼回饋10%早鳥優惠。

TPASS 交通部 手機 通勤族

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