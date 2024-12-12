國際金旅獎選出95條優質行程 中南部業者得獎成長8倍

中華民國旅行業品質保障協會今舉行「2024第十二屆國際金旅獎」頒獎典禮，由觀光署長周永暉出席頒獎，今年參賽259件，較去年成長30%，共有95條行程獲獎。品保協會理事長張永成表示，過去中小型、中南部旅行社參與率低，主要是因為不會企劃，經輔導業者提高競爭力，今年中南部業者得獎成長8倍。

周永暉指出，2025年不管Inbound、Outbound，還是國際、國內旅遊機會都非常多，透過品保協會國際金旅獎推薦，讓旅客有更優質選項。G7最新觀光評鑑認為，一個成功的觀光產業不是看帶多少人，是運用新興科技提升旅遊體質，相信業者在參賽過程也能學習到很多意見。

張永成表示，國際金旅獎為了提升旅行業的質跟量，每年吸引大量業者參與，今年參賽259件，較去年成長30%，獲獎不僅是對公司卓越表現肯定，也對業績會有很大幫助，「今年得獎，明年就滿團」。希望台灣旅遊行程在世界增加曝光率，讓金旅獎成為旅遊界奧斯卡。

張永成指出，疫後金旅獎有3項創新，以前中小型、中南部旅行社參與率低，主要是因為不會企劃，後來全省辦說明會輔導業者提高競爭力，今年中南部得獎達41件，成長8倍；再者，現在台灣觀光逆差很嚴重，以前金旅獎都是針對Outbound認證，現在希望與國外觀光單位合作，提高台灣遊程在海外曝光率，首合作是跟韓國觀光公社，希望降低觀光逆差；第三，配合政府觀光立國世界台灣願景，將金質獎升格為國際金旅獎，提高台灣品牌曝光率。

今年國際金旅獎評選分為「入境旅遊」、「出境旅遊」及「國民旅遊」3大類，依「價格合理」「 內容透明」「旅客滿意」挑選出95條行程獲獎，獲獎行程上架後，業者必須維持內容品質，並妥善處理旅客申訴。今年另一亮點是第2屆品保優旅選，旨在進一步涵蓋多元旅遊產品定位。