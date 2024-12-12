開放服務移工不同調？勞動部次長澄清「討論中」 預計春節後提案

「服務業移工開放與逃逸移工合法化，都還在討論中，春節後會有整體勞動政測定案規劃！」勞動部次長陳明仁12日於院會後記者會澄清說，商總理事長許舒博在與行政院長座談時，勞動部沒有回覆要開放服務業移工，僅說還需要評估。行政院發言人李慧芝表示，勞動部長洪申翰已經在廣泛蒐集意見，春節後會提出整體勞動政策調整。

商總、勞動部有落差

由於近日許舒博在商總與行政院長卓榮泰座談會後表示，政府將考慮有條件開放服務業移工，還有逃逸移工也將合法化。但洪申翰11日主持北分署霸凌案調查報告時回應說，沒有開放與不開放的問題，引起媒體質疑。陳明仁12日在行政院會再次澄清，還沒有確定要開放服務業移工。

陳明仁還原現場說，許舒博在座談會時表示，服務業缺工問題嚴重，希望勞動不可以審慎思考，他作為勞動部的在場代表，則回應說政府已經有推動雙照顧政策，盼優先讓中高齡、二度就業者先就業，而服務業這邊也要在薪資上多照顧，另外也有開放副學士級僑生，在服務業移工方面還要審慎評估。

春節後提出調整措施

針對逃逸移工部分，陳明仁強調，目前政府沒有轉正移工的政策，各界有不同的聲音，11日也有召開會議，卓榮泰已經要求洪申翰針對全國勞動力政策評估。李慧芝則說，洪申翰已經開始與新勞動政策可能有關的部分進行溝通，春節後會就整體狀況進行評估。

不過有勞團不滿勞動部對於工時過長、薪資過低、增設國定假日、公務人員納入《職安法》等議題沒有回應，12日一早到行政院門口抗議。桃園市產業總工會顧問林佳瑋不滿說，勞工向勞動部陳情，勞動部就說要轉達行政院，勞工到行政院遞交陳情書，行政院只說會轉給勞動部辦理，問題始終無法解決，盼兩部會不要再裝死。

【更多精采內容，詳見 】